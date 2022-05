Har droppet ham fuldstændig: Det har gjort ondt

Anne Plejdrup sætter nu flere ord på, hvordan hun har det med ikke længere at have Teitur Skoubo i sit liv

De blev bedste venner, da de sammen deltog i 'Paradise Hotel', og sammen gik de hele vejen til finalen og vandt realityprogrammet tilbage i 2019.

Men i dag er der iskold luft imellem tv-kendisserne Anne Plejdrup og Teitur Skoubo. Anne Plejdrup har nemlig valgt at cutte al kontakt til Teitur Skoubo, efter han er blevet dømt for voldtægt.

Det har dog gjort ondt, fortæller hun i en story på sin Instagram-profil, hvor hun nu uddyber sit valg om at tage afstand fra Teitur Skoubo.

'Det var ikke svært at tage beslutningen om ikke at skulle have noget med ham at gøre igen', skriver hun i storyen og fortsætter:

'Jeg tager fuldstændig afstand fra vold og voldtægt. Ingen i denne verden fortjener at blive udsat for sådan noget. Men om det har gjort ondt? Ja, det har det. Selvom jeg ikke har snakket med ham i tiden op til, det er sket, så er han stadig en af dem, jeg har lukket allermest ind og været allertættest med - og det er svært at forstå, at en man elsker kan gøre sådan en handling', lyder det videre fra realitystjernen.

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen Teitur er lige nu varetægtsfængslet, imens han på sin ankesag. Foto: Anthon Unger

Dybeste medfølelse

Anne Plejdrup fortæller videre, at hun har stor medfølelse med både de personer, der står den forurettede i voldtægtssagen nær, men også dem, der er tæt på Teitur Skoubo.

'Jeg har den dybeste medfølelse til de pårørende, der har været omkring både til den forurettede, men også til hans. Det er ikke deres skyld, at han har gjort noget forkert. Det er en dybt forfærdelig og sørgelig situation, og ja - det er sgu bare rigtig svært at sætte ord på.'

Ekstra Bladet har de seneste dage forsøgt at få en kommentar fra Anne Plejdrup, men uden held.

Varetægtsfængslet

Efter retsmødet onsdag i sidste uge blev Teitur Skoubo sendt direkte i arresten, efter han var blevet idømt to år og seks måneders fængsel for en voldtægt begået tilbage i november sidste år.

Hans forsvarer kærede rettens beslutning om at varetægtsfængsle ham frem til den kommende ankesag, men fredag stadfæstede Østre Landsret afgørelsen om, at han skal forblive bag tremmer.

Teitur Skoubo blev foruden fængselsstraffen dømt til at betale sagens omkostninger samt en erstatning til den forurettede kvinde på 100.000 kroner.

Det vides endnu ikke, hvornår ankesagen skal for Landsretten.

Ekstra Bladet kunne allerede kort efter den voldtægt, som Teitur Skoubo altså nu er dømt for, kaste lys over, hvad veninden til den forurettede havde oplevet i den lejlighed, hvor det hele udspillede sig. Læs den historie her.

