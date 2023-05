Har du råd? Sænker prisen på sit 'slot' med millioner

Det er nu, du skal have tegnedrengen på bordet, hvis du vil gøre et godt kup.

Sidste år kunne konen Eli efter den anerkendte danske kunstner Jørgen Haugen Sørensen, der døde 87 år gammel i 2021, nemlig sætte parrets store italienske hus til salg.

Prisen for herligheden var dengang 2.650.000 euro, hvilket svarer til knap 20 millioner danske kroner.

Men den er nu sænket til 2.400.000 euro, hvilket svarer til 17,9 millioner kroner. Et fald på mere end to millioner kroner. Det fremgår af salgsopstillingen.

Villaen ved navn Villa Simi, der nærmest troner som et idyllisk slot i de pittoreske omgivelser, og for den pris får man - ud over en række annekser - en stueetage i hovedhuset med en stor entré, et pragtfuldt indviet kapel, badeværelse, bibliotek, spisestue og køkken.

To trapper fører til overetagen, hvor der er en skøn stue, fire soveværelser, walk-in-closet, kontor og badeværelse. Desuden får man en kælder med vaskeri og mulighed for vinfremstilling.

Dam med fisk

Ejendommen har ifølge mægler to naturstensbelagte terrasser, to italienske haver arrangeret på to niveauer og en dam med guldfisk og liljer.

På den østlige side af huset er der en have med lægeplanter, aromatiske urter og forskellige citrustræer, og i den øverste del er der et grønt område delvist opdyrket med køkkenhave, lavendel- og citrontræer og med god plads til et potentielt poolområde.

Der lokkes også med et fortryllende skovlandskab på over 4000 kvm ved huset, og man konstaterer, at der er tale om en unik ejendom af sin art, der har sin gamle sjæl intakt.

Blev i udlandet til sin død

Jørgen Haugen Sørensen har en lang og særdeles produktiv karriere som billedkunstner bag sig, og han lavede flere udsmykningsopgaver over hele verden. Han blev 87 år gammel og døde i november 2021,

Han modtog i mange år siden start-80'erne livsvarig kunstnerydelse fra den danske stat, selvom han siden sin pure ungdom opholdt sig i udlandet - de seneste mange år altså i det italienske.