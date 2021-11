Smitten skyller lige nu ind over Danmark, og nu er Sebastian Klein også blevet ramt af virusset.

Det oplyser han i et opslag på Facebook, hvor børnetv-værten og forfatteren meddeler, at han torsdag aften er blevet testet positiv for corona.

49-årige Sebastian Klein har det efter eget udsagn fint, og han har selv en idé om, hvor han har fået smitten fra.

'Jeg tænker, at jeg er blevet smittet i forbindelse med weekendens Bogforum. Jeg er nu i gang med smitteopsporing,' skriver han i opslaget og kommer samtidig med en opfordring:

'Imidlertid har jeg mødt og hilst på en del mennesker på Bogforum, som jeg ikke kender og derfor ikke kan kontakte. Hvis nogen skulle erindre at have været i nærkontakt med mig siden lørdag, bør de lade sig teste så hurtigt som muligt,' lyder det videre.

Sebastian Klein er ikke den første kendte dansker, der har fået corona efter Bogforum.

Ekstra Bladet har onsdag beskrevet, at succes-forfatteren Jussi Adler-Olsen også var en af de uheldige, som kom hjem med sygdommen efter den årlige litterære begivenhed.

Derudover tæller listen også forfatter og foredragsholder Ann Mariager og Maren Uthaug.