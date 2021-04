Har fået første stik: - Det bliver en enorm lettelse

Pia Kjærsgaard ser frem til at kunne give hånd og omgås folk igen

Politikeren Pia Kjærsgaard (DF) har fået den første af to vacciner mod coronavirus.

Det deler hun i et opslag på sin Instagram-profil med ordene: 'Første stik. Glad og taknemmelig'.

Pia Kjærsgaard fortæller til Ekstra Bladet, at hun er blevet vaccineret med Pfizer-vaccinen.

- Det synes jeg er rigtig godt. Det lader til, at det er den, der virker, og forhåbentlig viser det sig ikke, at der er bivirkninger, lyder det fra politikeren.

Pia Kjærsgaard er dermed halvvejs med vaccinationerne, og hun opfordrer ligeledes folk til at lade sig vaccinere.

- Mit ærinde med at sætte det på Instagram var at sige til andre, at man ikke skal sige nej tak, men ja tak, når man får vaccinen tilbudt.

- Jeg skal have andet stik om nogle uger, og så skulle det være på plads. Det er en god fornemmelse og en lettelse, og jeg under virkelig, at der er rigtig mange, der også lader sig vaccinere i den kommende tid.

Ser frem til bedre tider

Pia Kjærsgaard ser frem til en tid, hvor flere er vaccinerede, og vejret forhåbentlig er med til at mane smitte til jorden.

- Det bliver en enorm lettelse at kunne færdes blandt hinanden og måske begynde at give håndtryk igen. Det savner jeg rigtig, rigtig meget. Også bare at ses med folk. Det har været meget mærkelige tider.

- Men der er intet andet at gøre end at væbne sig med tålmodighed. Det har været nogle meget tunge tider, men det bliver altså virkelig godt, fortæller Pia Kjærsgaard.

Også den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har ligeledes fået den første af to vacciner mod coronavirus. Hun har fået den meget omdiskuterede AstraZeneca-vaccine.