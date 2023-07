Har fået grim overraskelse

Tirsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at Jim Lyngvild og Trine Jepsen har købt Harridslevgaard Slot ved Bogense for over 20 millioner kroner.

Her ville glæden ingen ende tage, og makkerparret var lykkelige over deres køb.

Nu har de to købere dog fået sig en ubehagelig overraskelse.

Siden købet har Jim Lyngvild og Trine Jepsen nemlig opdaget, at det regner igennem taget i slottets riddersal.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Til Ekstra Bladet fortæller Jim Lyngvild, at han dog er sikker på, at de nok skal få løst problemet.

- Der kommer vand igennem taget. Men jeg tillægger det ikke den store skade. Det er jo et gammelt slot, så sådan nogle ting kan man jo komme ud for, siger han og fortsætter:

- Men det er klart, at det er noget, der skal styr på. Vi har påpeget det, og så er vi sikre på, at vi finder en god løsning sammen. Der skal mere til at slå mig ud af den.

Det er her i riddersalen, at det regner ind. Foto: Privat

Annonce:

Opdagede det selv

Ifølge Jim Lyngvild skal en byggesagkyndig nu kigge nærmere på taget og skadens omfang.

- Jeg ved ikke, om det har gjort større skade, men nu får vi en byggesagkyndig til at se på det, og så lader jeg det være op til de professionelle, siger han og fortsætter:

- Det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over. Sælger er jo en sød og ordentlig familie, så jeg er sikker på, at det nok skal løse sig.

Designeren fortæller dog, at problemerne med taget ikke var noget, de var blevet informeret om, da de købte slottet.

- Vi havde ikke fået det at vide, inden vi købte det. Jeg opdagede det, da jeg selv stod i riddersalen. Jeg var der to gange, hvor det regnede ind, siger han og tilføjer:

Annonce:

- Største udfordring er dog i mine øjne, at det er sommerferie, og der er diverse instanser, der skal sætte blå stempler, før vi kan komme videre. Og det er røvirriterende at vente på myndighederne. Det gør mig vanvittig utålmodig, når man gerne bare vil i gang, lyder det fra Jim Lyngvild, der dog understreger, at han på ingen måde fortryder, at de har købt slottet trods skaden på taget.

Ikke noget galt her

Sælgeren af slottet fortæller til Fyens Stiftstidende, at hun godt er klar over, at det kan regne ind.

Hun mener ikke, at der er blevet tilbageholdt informationer i forbindelse med salget til Jim Lyngvild.

- Der er ikke rigtig noget galt her. Ja, han (Jim Lyngvild, red.) har haft en byggesagkyndig ude, og jeg tænker, at taget generelt set er sundt nok. Men der kan selvfølgelig være nogle steder, hvor der trænger til at blive understrøget. Sådan er det, når man køber en gammel bygning fra 1606, så er der nogle ting, der skal laves. Det har vi heller ikke lagt skjul på, siger Francesca Schimko.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jim Lyngvild glæder sig til, at han kan åbne slottet for udstillinger. Efter planen skal den første udstilling åbne på slottet i august.

Det bliver en udstilling om slottets kongelige beboere gennem tiden.

Se alle billederne af slottet her: