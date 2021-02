Har fået nok: - Det er helt hul i hovedet

- Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er helt hul i hovedet, og jeg har bare fået nok.

Sådan lyder den klare udmelding fra kendiskokken Umut Sakarya oven på regeringens pressemøde onsdag om den gradvise genåbning af Danmark.

Nu står det nemlig endegyldigt klart, at restaurationsbranchen fortsat er et af de erhverv, der skal holde lukket og dermed ikke bliver en del af den gradvise genåbning af samfundet, som begynder 1. marts.

Dermed må Umut Sakayra fortsat holde sine restauranter - herunder Guldkroen og Guldgrillen - lukket.

På pressemødet fortalte statsminister Mette Frederiksen blandt andet, at regeringen fra 1. marts vil åbne op for, at flere elever kan komme tilbage i skole med den forudsætning, at de testes to gange om ugen, og netop den udmelding har Sakarya bidt mærke i.

- Jeg synes, det er fremskridt, at man ser på, hvordan man kan bruge tests på den måde til at lukke mere op forskellige steder, siger han og fortsætter:

- Men hvis børn kan få lov at komme i skole med test som forudsætning, hvorfor giver man så ikke også andre erhverv mulighed for at åbne op med den forudsætning, at man kan fremvise en negativ test?

- Jeg skulle være den første sammen med mine medarbejdere til at tage kursus i at lave hurtigtest, og jeg sørger gerne for, at der bliver lavet et system, så alle, der besøger mine restauranter, kan få en test, så vi kan sikre, at der ikke udbryder smitte, og at det kun er raske mennesker, der kan booke et bord. Jeg vil gøre alt, der står i min magt for at kunne åbne.

Umut har for nylig været på optagelse til programmet 'Over Atlanten'. Hans tv-optræden har gjort, at han kan holde sin forretning kørende lidt endnu, lyder det. Foto: Per Arnesen

Det er meget ulogisk

Selvom Umut Sakarya er ærgerlig over, at hans restauranter ikke kan åbne, overrasker onsdagens udmelding ham ikke.

- Jeg synes, det er superærgerligt, men jeg er ikke overrasket. Jeg havde set den komme, siger han og fortsætter:

- Men jeg synes, at et af de helt store problemer er, at der ikke er transparens. Det ville gøre det meget nemmere for alle erhverv, hvis vi kunne få at vide, hvad vi har udsigter til. Kan vi for eksempel først åbne i april, så meld det ud, så vi ved, hvordan vi skal forholde os.



En ting undrer dog i den grad Umut Sakarya efter at have lyttet til Mette Frederiksen på onsdagens pressemøde.

- Hun startede med at sige, at nogle af de beslutninger, der kommer, godt kan virke ulogiske for nogle, siger hun og fortsætter:

- Der må jeg give hende ret, for det er meget ulogisk, og det giver slet ikke nogen mening, at nogle må åbne med de her tests, og andre ikke må. Jeg er så sur og indebrændt over det. Det er helt hul i hovedet, for jeg kan teste lige så godt som alle andre, og så synes jeg jo bare, det er helt sygt at stå at sige, at det er ulogisk - hvorfor fanden gør de det så? Det giver absolut ingen mening.

- Men hvad ville du ønske, at der skete herfra?

- Jeg gad virkelig godt, at man lavede regelsæt for de forskellige erhverv med nogle krav til, hvad der skal til, for at man kan holde åbent, og så kan man efterleve det fra sted til sted:

- Indtil da er jeg nødt til at overleve og vente på, at det åbner.