Har fået nok: Må hanke op i folk

Den danske iværksætter, blogger og influencer Mascha Vang har fået nok. Hun er godt træt af de negative kommentarer, hun modtager fra nogle følgere på de sociale medier, og det har fået iværksætteren til tasterne.

'Bare husk hvor du kommer fra' og 'Du bliver aldrig andet end Marianne fra Jylland' sådan lyder beskederne, men Mascha, har et godt svar til kommentarerne - for hun finder sig ikke i Janteloven. Faktisk får den danske kendis mere blod på tanden af sådanne beskeder.

Til Ekstra Bladet fortæller Mascha Vang, at hun jævnligt modtager beskeder som disse, men at hendes indbakke generelt er fyldt med positive beskeder. Men hvad, der ligger til for de enkelte negative beskeder, har Mascha Vang et godt bud på.

- Det kan være, at der sidder mange derhjemme, som er trætte af hele situationen her op til nytår efter sådan et voldsomt corona-år, forklarer hun.

Hanke op

- Jeg prøver dog at skabe en fest ud af min hverdag, så derfor er mit opslag også for lige at hanke op i folk. Det må være trist at blive påvirket i sådan en grad af andre.

For som Mascha Vang i opslaget beskriver, så er hun blevet andet end Marianna fra Jylland. Fordi hun har arbejdet røven ud af bukserne.

- Så derfor er det også en opsang om, at hvis jeg kan, så kan du også!

Marianne fra Jylland blev til Mascha fra Jylland, og det er den danske iværksætter hamrende stolt af.

'Jeg husker nemlig lige nøjagtig hvor jeg kommer fra, og det er det, der driver mig, for jeg passede ikke ind der. Men så gjorde jeg noget, noget andet.'

Sådan lyder det fra Mascha Vang, som i dag bor i Kolding.

'Mascha fra Jylland'

'Min virkelighed og drøm stod i stor kontrast, jeg har ikke fået noget forærende. Men jo, jeg blev noget andet end Marianne fra Jylland, jeg blev Mascha fra Jylland, for hvis der er noget, der ikke fungerer for mig, så ændrer jeg det.'

Ud over en lille 'reminder' om, at hun ikke er kommet sovende til sin succes, så er der også nogle motiverende ord til både de positive, men sandelig også til de negative følgere:

'Det kan du også gøre, det kan være en lille ting der gør en stor forskel, men der er ikke andre der kan gøre det for dig. Det er dit ansvar. Hvad forhindrer dig? Hvornår går du i gang? Sæt en dato! Det værste der kan ske er, at det går galt. Men hvad hvis det går godt.'