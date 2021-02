Har fået nok

Claes Bang har tænk sig at skifte politisk overbevisning til dem, 'der lukker landet op'

Coronaen har ramt alle.

Og den langsomme march mod en genåbning har sat sine spor hos de fleste danskere.

Også skuespilleren Claes Bang er blevet ramt af de manglende muligheder under pandemien, og han kan faktisk ikke rigtig mere.

Det fortæller han i et stort interview med Politiken.

For ham har nedlukningen af verden betydet, at hans projekter er blevet udskudt, han har været nødt til at opgive andre projekter, og nu er han generelt rimelig træt af manglende muligheder og indtægt.

- Vi er nødt til at tage diskussionen om, hvad vi vil, for vi er alle sammen blevet helt gak i bærret og klar til en tur på sindssygehospital. Jeg stod selv og talte med fjernsynet tidligere i dag. Det går ikke, lyder det.

Faktisk er det blevet så slemt, at skuespilleren nu har tænkt sig at skifte politisk overbevisning efter, hvem der først åbner landet.

- Jeg har stemt rødt hele mit liv. Men hvis der var valg i dag, ville jeg stemme på dem, der vil lukke op, siger han i interviewet.

Onsdag har regeringen netop fremlagt sin plan for at åbne samfundet en smule mere op.

Statsministeren var dog ikke til stede ved dagens 'doorstep'-seance, men forventes at ses på pressemødet klokken 17.30.

Der var dog ikke tale om de helt store ændringer, men de små butikker kan danskerne da se frem til at besøge igen, når vi runder første marts.

