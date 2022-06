Har fået ny diagnose: Indlagt på psykiatrisk hospital

Komikeren Charter McCloskey har tidligere fortalt om sin kamp med angst. Den har i den seneste tid været så slem, at han har ladet sig indlægge på et psykiatrisk hospital, hvor han har fået en ny diagnose

Kampen med angst kan være en ulige kamp, der er svær at vinde.

Komikeren Charter McCloskey har tidligere fortalt om, hvordan han kæmper netop den kamp, og det har i en periode været som slemt, at han for nyligt er tjekket ind på et psykiatrisk hospital, hvor han samtidig har fået diagnosen Aspergers Syndrom.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

Den nye diagnose var 'lidt en mundfuld' for ham, men samtidig får den mange ting til at give mening for komikeren, der har haft svært ved at forstå, hvorfor han reagerer anderledes på ting end andre mennesker.

'Pludselig giver så enormt mange ting så enormt meget mening. Og hvor forgæves det har været, når jeg har forsøgt at træne mig selv til at nyde en tur i Tivoli eller holde af at være i selskab med fremmede mennesker', skriver han blandt andet i opslaget.

Derfor kan han nu forstå sig selv på en anden måde.

'Hver dag og hver time, siden jeg fik diagnosen, falder ting på plads for mig. Også, at min angst og panikangst skyldes konstant stress af forsøg på at virke i en verden, der ikke er skabt til sådan en som mig'.

'Men nu har jeg papirer på, at hele mit sanseapparat er sammensat helt anderledes end majoritetens. Med den viden er der lys og håb forude, og jeg føler mig fortrøstningsfuld for første gang i mange gange lange tider', afslutter han.

Opslaget har medført en storm af støttende kommentarer fra andre kendte, heriblandt Jesper Groth og Jan Elhøj.