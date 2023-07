Har fået svar på afgørende prøver: Sendt videre i kræftpakke

For et par uger siden fortalte Janni Ree til Ekstra Bladet, at hun frygter for sin mand, Karsten Rees, helbred.

- Vi har været til undersøgelser på Riget hele dagen. Der er muligvis noget alvorlig sygdom, sagde hun i den forbindelse til Ekstra Bladet og fortalte videre, at de stadig afventede svar på en række vigtige prøver, før de vidste, hvor alvorligt det stod til med hendes mand og hans helbred.

De vigtige prøver har de nu fået svar på, fortæller Janni Ree til Ekstra Bladet.

- Vi har i dag fået svar på hans undersøgelser, og der var en positiv og en mindre god nyhed, siger hun.

Ifølge Janni Ree frygtede de nemlig, at Karsten Ree var ramt af kræft i blodet, men heldigvis viste prøverne, at han ikke er ramt af blodkræft.

Til gengæld viste undersøgelserne andre tegn på sygdom.

Annonce:

- Det positive er, at Karsten ikke er ramt af galopperende blodkræft. Men der er også en mindre god nyhed. Lægerne fandt nemlig noget andet, der nu skal undersøges nærmere, og derfor er Karsten blevet henvist til en kræftpakke, lyder det fra Janni Ree, der dog ikke ønsker at gå videre ind i detaljerne om Karstens sygdom.

Karsten og Janni Ree nyder hver dag, de har sammen. De har netop været en tur i Skagen, hvor de fik sygdom og undersøgelser lidt på afstand. Foto: Privat

Er ved godt mod

Janni Ree fortæller dog, at Karsten Ree er ved godt mod og har det godt trods omstændighederne.

- Karsten er heldigvis ved godt mod. Han har det godt og går frisk rundt. Til tider er han træt, og alle kan se, at han har tabt sig, siger Janni Ree og fortsætter:

- Men selvfølgelig er vi begge bekymrede og nyder hver dag, vi har sammen, understreger Janni Ree.

Karsten Ree har tidligere fået konstateret kræft i blæren. Det skete tilbage i april måned 2015.

Karsten Ree har kræft

Dagen efter dommen fra lægerne gik Karsten og Janni på rådhuset, hvor de blev gift.

- Vi har selvfølgelig fremskyndet vielsen, fordi jeg skal gennem en operation, sagde Karsten Ree dengang til Se og Hør.

Blodprop

Ree har været meget åben om sin sygdom og har blandt andet fortalt, at han selv har betalt for behandling i USA, og at han har fået foretaget skylninger af sin blære her i Danmark.

Efter Karsten Ree blev ramt af en blodprop, valgte han at tage alternative metoder i brug. Rigmanden rejste til USA og lod blodtørstige igler suge blod ud af sig.

Eksklusive billeder: Sådan foregik Rees million-dyre igle-kur