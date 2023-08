Har fået tre klip: - Det er pissetræls

Henrik Qvortrup har fået tre klip i kørekortet - det betyder, at den tidligere chefredaktør skal op til en ny køreprøve. Især teorien frygter han

Privatchauffør eller kørelærer.

Det er det valg, Henrik Qvortrup lige nu står over for.

Den tidligere chefredaktør har fået sit tredje klip i kørekortet, og hvis han fortsat vil kunne sætte sig bag rattet og køre bil, skal han op til en ny køreprøve i løbet af et halvt år. Ellers må han vælge løsningen med en privatchafffør.

Det er B.T., der skriver, at Qvortup har får de tre klip, og over for Ekstra Bladet bekræfter han.

- Den er god nok. Det er pissetræls. Det er tre klip inden for tre år. Så ligger man, som man har redt. Du hører mig ikke pibe, og jeg er hverken den første eller sidste i verdenshistorien, det sker for, siger han.

116 kilometer i timen

Det var i forbindelse med årets Roskilde Festival, at tredje klip kom.

Annonce:

- Jeg kørte 116 kilometer i timen på motorvejen foran festivalen. Her var hastigheden nedsat til 80, og det var jeg ikke opmærksom på. Så jeg blev vinket ind til siden, siger Henrik Qvortrup.

Det første klip fik han, mens han holdt i kø.

- Alt stod stille, og så gjorde jeg det, som mange gør. Jeg tog min telefon. Desværre var min nabo i bilen ved siden af en betjent, siger han.

Må bare terpe

Det andet klip skyldtes lige som det tredje en lidt for tung fod på speederen.

- Igen, det er irriterende, og jeg kunne virkelig godt finde noget andet at bruge min tid på. Men der kun en ting at gøre, og der er at sætte sig på sin flade og terpe. Det værste bliver helt sikkert teorien. Når man som jeg fik kørekort på bagkant af Første Verdenskrig, så kan man godt være lidt rusten der, erkender han.

Henrik Qvortrup har et halvt år til at gøre sig klar til en ny køreprøve. I mellemtiden kan han køre videre. Dumper han, skal han til gengæld aflevere sit kørekort, indtil han består en ny prøve.