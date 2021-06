Den kendte danske designer, Søren Le Schmidt, er blevet far til to drenge

Så kom de endelig til verden!

Den danske designer Søren Le Schmidt er sammen med sin kæreste Nikoline Skaarup blevet forældre til tvillinger. Der er tale om to små drenge, som kom til verden torsdag.

Han deler selv nyheden på sin Instagram-profil fredag.

'FAR ELSKER JER', skriver han i opslaget, mens han deler datoen for de to drenges fødselsdag.

Overrasket over tvillinger

Kort før årsskiftet delte designeren den glædelige nyhed om familieforøgelsen med Ekstra Bladet, og dengang var han meget overrasket over, at de skulle have hele to drenge på en gang.

- Ej, men det er jo helt sindssygt. Det er simpelthen så vildt.

- Jamen der er ingen i vores familie, der har fået tvillinger, så det havde vi slet ikke tænkt var en mulighed, sagde han.

Søren Le Schmidt har designet tøj til blandt andre kronprinsesse Mary, Drew Sycamore og Sarah Grünewald.

på Instagram har designerens kæreste også delt et opslag om familieforøgelsen i form af et billede af hele den nybagte familie.