Har fået voldsom besked: - Jeg har grædt hele dagen

Tirsdag fik sangerinden Lydmor - med det borgerlige navn Jenny Rossander - en meget trist besked, efter hun havde fået testet sine ører på et privathospital.

Musikeren har nemlig tabt en stor del af sin hørelse.

Noget, hun skal affinde sig med resten af livet, og som i den grad kommer til at påvirke hendes musikalske karriere.

Beskeden kommer som et stort chok for hende, fortæller hun i et opslag på Twitter.

'I morges var jeg på Hamlet Privathospital og fået gennemtestet mine ører', skriver hun i opslaget.

'Jeg fik en besked' som jeg var HELT uforberedt på: tabet af de øverste frekvenser på mit højre øre er permanent. Resten af livet. Jeg har grædt hele dagen. Lyd, min elskede lyd', skriver hun videre.

Høje toner påvirkes

Under opslaget vælter det ind med trøstende ord til Lydmor med ønsket om god bedring.

For de fleste, der bliver ramt af høretab, er det de øverste toner, der starter med at blive påvirket. Som musiker kan der derved være bestemte instrumenter, man ikke kan høre.

Dog er der en lang række eksempler på musikere, der lever med høreskader, som sagtens har kunnet fortsætte deres karriere.

Et eksempel er musikeren Jessie J, der lider af sygdommen Menières, som blandt andet kan forårsage svimmelhed, susen for ørerne og hørenedsættelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lydmor, men hun har ikke haft lyst til at uddybe.