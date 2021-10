Har fundet 12 år yngre kæreste

Den 39-årige skuespiller, sanger og komiker Annika Aakjær har fundet kærligheden.

Det fortæller hun i comedyprogrammet 'Klubben', der kan ses på TV 2 Play, hvor kendte komikere læser sjove tekster og komedie-bidder op for hinanden.

I den forbindelse fortæller hun til de andre komikere Simon Talbot, Jan Gintberg og Hadi Ka-koush, at hun gerne vil fortælle dem en historie om hendes kæreste, og at det er grænseoverskridende for hende.

- Jeg har aldrig talt om sådan noget med kærester, siger hun og fortsætter:

- Jeg har aldrig talt om parforhold (på scenen, red.), så det er det, der er skamfuldt for mig. Jeg har snakket om menstruation og om at skide i bukserne, til jeg var 12. Men det her ... For mig er det enormt sårbart, siger hun.

Aakjær har for nylig været aktuel i 'Toppen af poppen'. Foto: Linda Johansen

Sjov episode i Føtex

Herefter læser hun en historie op om sin kæreste, som ifølge Annika Aakjær er en del yngre end hende selv.

- Der er sket det, at jeg har mødt en, der er en del yngre end mig. Altså 10-12 år yngre. 12, hvis man går op i matematik. Jeg tænkte af samme grund, at så skulle det ikke være seriøst. Men så er vi i Føtex Food, og så pludselig tager han mig i hånden på gaden - altså i offentligheden, siger hun med et grin og fortsætter:

- Først troede jeg, at det bare var, fordi han ville holde en voksen i hånden over den store vej. Men han holdt sgu fast, til vi var kommet over på den anden side af Amagerbrogade. Mit syn når at ændre sig om forholdet på det her tidspunkt. Jeg kommer til at tænke, at alder bare er et tal, og jeg tror på kærlighed og alt det der pis, siger hun og fortæller, at hun efterfølgende blev bedt af kæresten om at hente nogle mælkesnitter til ham, og at hun derfor var flad af grin.

Dernæst understreger hun over for de andre komikere, at det er en sand historie, men at hun har meget svært ved at fortælle den på scenen, fordi det er privat for hende.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Aakjærs nye kæreste ligesom hende selv kendt i comedy-branchen.

Til Ekstra Bladet oplyser Salli Mortensen, der er Annika Aakjærs manager, dog, at sangerinden ikke har yderligere kommentarer til sit kærlighedsliv på nuværende tidspunkt, og hun ønsker ikke at sætte navn på sin nye udkårne.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Aakjærs kæreste, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.