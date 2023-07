Har fundet kærligheden igen: - Det kom ud af det blå

Efter en svær periode privat svæver han nu på en lyserød sky.

Den tidligere håndholdstjerne og nuværende tv-personlighed, coach og foredragsholder Lars Rasmussen, der for kort tid siden mistede sin far, er drønforelsket og har fundet kærligheden igen.

Det har han i skikkelse af pr-kvinden Louise Girich, som tidligere har været Head of PR & Commercial på Viaplay, men nu slår sine folder i en lignende stilling hos Pluto TV.

Parret har været sammen i et halvt års tid, men har kendt hinanden noget længere.

- Vi er forelskede, vi har det fantastisk, vi er lykkelige, vi har det skidesjovt og vi er et fantastisk team og makkerpar, siger Lars Rasmussen til Ekstra Bladet.

Lars Rasmussen og kæresten Louise elsker at rejse rundt i verden sammen. Privatfoto

Han fortsætter:

- Vi har kendt hinanden de sidste seks-syv år. Vi mødtes via tv. Hun stod for nogle ting, jeg var med i - om det så var 'Til middag hos' eller 'Fangerne på fortet', og vi har været 'stille og roligt bekendte'.

- Men via nogle tv-programmer, og på grund af en svær periode, hvor min far gik bort for ikke så længe siden - da snakkede hun og jeg rigtigt meget sammen og hun hjalp mig meget - så har det bare udviklet sig langsomt den vej, siger Lars Rasmussen.

Amorinerne er dog kommet som et lyn fra en klar himmel:

- Havde du spurgt mig for tre år siden, om jeg ville blive kæreste med Louise, så havde jeg tænkt, at du var fuld. Det havde været helt uhørt. Men det er det fede ved livet. Det her er ikke gennem et eller andet dating-site. Det er kommet helt spontant og ud af det blå.

- Så du har ikke gået i al den tid og haft et godt øje til hende?

- Nej, overhovedet ikke. Hun har altid været supersød og dygtig til sit arbejde, men nej.

- Hvis du spørger Louise, så vil hun nok sige, at jeg er 98 procent blid som et lam, griner Lars Rasmussen, som på håndboldbanen var notorisk kendt for at have et heftigt temperament. Privatfoto

Elsker at rejse

Rasmussen fortæller, at parret deler nogle af de samme interesser - herunder at komme ud i verden og opleve noget.

- Qua vores alder, hun er 46 og jeg er 47, så er der en frihed og nogle muligheder. Jeg elsker at rejse, at opleve verden, at udforske og at udfordre mig selv. Så hun er blevet revet godt og grundigt med rundt. Det er et privilegium og en kæmpe bonus.

- Ud over, at vi har det fantastisk som par, og er en kæmpe støtte for hinanden privat, så har vi begge et job, hvor vi kan støtte hinanden og som også er fleksibelt. Om jeg sidder i USA, Thailand eller Malaga og arbejder og forbereder mig, sælger shows ud eller forbereder tv-programmer - det er underordnet. Og hun rejser i forvejen en hel del. Så der er nogle gode muligheder for at rejse som par, jubler Lars Rasmussen.

Den tidligere håndboldstjerne har ingen børn fra tidligere forhold, og sådan skal det også fortsætte, melder han.

- Verden skal ikke have en nummer to Lars. Det vil jeg ikke byde verden. Verden har rigeligt i én Lars Rasmussen, siger han med et grin.