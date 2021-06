For et par måneder siden meddelte realitydeltagerne Christel Trubka, der er kendt fra 'Paradise Hotel', og Asbjørn 'Tyren' Nielsen, som er kendt fra 'Ex on the Beach', at de to var gået hver til sit efter et par måneder som kærester.

Det skete kort efter, at de to ellers var flyttet sammen.

Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget, og nu har Christel Trubka atter fundet kærligheden.

Det afslørede hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber til Reality Awards.

- Jeg har det helt fantastisk, og jeg er helt på toppen. Det hele spiller bare, sagde hun med et stort smil og fortsatte med at fortælle, at der især er en ting, der gør hende ekstra glad for tiden.

- Jeg har en fyr, jeg er rigtig glad for, sagde hun.

Christel Trubka har fundet kærligheden igen. Foto: Anthon Unger

Holder ham hemmeligt

Realitydeltageren ønskede dog ikke at afsløre mere om den nye flamme, og hvorvidt han er kendt i offentligheden.

- Der er lukket for flere detaljer, men jeg er rigtig glad for ham. Mere får I ikke ud af mig nu, sagde hun med et grin.

Til Reality Awards løb Christel Trubka med prisen for årets bryster, mens hun ligeledes sammen med sin ekskæreste Teitur Skoubo vandt prisen for årets bedste øjeblik for deres sidste kærlighedstest i realityprogrammet 'Singletown'.

Både Christel Trubka og Teitur Skoubo var dog ikke blege for at afvise, at de to skulle have fundet melodien igen.

- Det er helt slut imellem os. Faktisk taler vi slet ikke sammen, lød det fra Teitur Skoubo, da Ekstra Bladet talte med ham på den røde løber.

Det tidligere kærestepar vandt også en pris for årets bedste øjeblik. Foto: Anthon Unger

Da eks-parret indtog den røde løber sammen for at tage imod deres fælles pris, var alt dog fryd og gammen imellem de to, og uvenskabet var lagt på hylden for en stund.

