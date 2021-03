Har fundet kærligheden: Mødtes i massageklinik

Sangeren Michael Falch flyttede for nylig til storbyen med tanken om, at det med kærligheden og tosomheden nok ikke var noget, han skulle opleve igen.

Men han blev hurtigt klogere. I en alder af 64 år har han nemlig fundet kærligheden på ny.

- Jeg har haft to lange parforhold i mit voksenliv, og da jeg flyttede ind til København, var det egentlig med bevidstheden om, at det var måske det - nu kunne jeg klinge af og forberede mig på min tredje alder og ligesom få afmonteret det der seksuelle drive. Men nej, sådan spiller klaveret ikke, siger han og smiler.

- Jeg kan bare mærke, at jeg ikke er skabt til at være alene. Jeg er skabt til at have en kvinde at være sammen med og blive provokeret af og opstemt af, og hvad man ellers bliver, siger han.

Støttekoncert aflyst

Den kvinde dukkede op, hvor han mindst ventede det. Nemlig på en massageklinik, hvor Michael Falch gik til behandling for en alvorlig rygskade, der i mange år har været en trussel mod hans virke på scenen.

- Vi kan ikke selv bestemme, hvornår forelskelsen slår ned i os. Det er ikke en kraft, der kommer på besøg hver anden dag i vores liv.

- På samme måde kom den fuldstændig overraskende for mig i skikkelse af en asiatisk kvinde, der skulle hjælpe mig med min ryg, men som i stedet kom til at hjælpe mig med min sjæl, fortæller Michael Falch.

Michael Falch har fundet kærligheden på ny. Foto: Philip Davali

'Diffus proces'

Det, der startede som en følelse af respekt for den buddhistiske kvinde med det lange sorte hår og de magiske hænder, der langsomt løsnede sangskriverens muskulatur i nakken og lænden, blev til omsorg, efterhånden som de lærte hinanden at kende.

- Og pludselig vidste jeg ikke, hvad der var hvad? Hvornår er det kærligheden, der er vågnet i os? En dag er den der bare, fortæller han.

- Det er en diffus proces, som er uden for videnskabens rækkevidde. Og jeg var ensom. Men for hende var det helt utænkeligt, at hun skulle involvere sig med en mand fra Danmark. Hun skulle bare tjene sine penge og så hjem, fortæller Michael Falch om kvinden, Ginnalee.

I sin nye bog 'Michael Falch - Over stregen' fortæller Michael Falch, at Ginnalees opholdstilladelse en dag er udløbet, hvorfor hun står til at skulle sendes til Sandholmlejren - medmindre en pårørende med dansk statsborgerskab kan huse hende, indtil der er plads på et fly tilbage til Thailand.

Til myndighederne har Ginnalee sagt, at Michael Falch er hendes kæreste - selvom det ikke er en snak, de to endnu har haft.

- Jeg er ude af mig selv

Alligevel vælger Michael Falch at hente hende og tilbyder hende logi i sin lejlighed.

- Jeg åbnede døren for en kærlighed, hvor jeg ikke vidste, om den var reel. Eller gensidig. Men jeg var ikke i tvivl om, hvorvidt jeg skulle gøre det. Ikke et sekund overhovedet, siger han og fortsætter:

- Det er jo vidunderligt at mærke de øjeblikke i livet, hvor vi bare ikke er i tvivl. Og jeg var ikke i tvivl, uanset hvad konsekvenserne ville være, eller hvad der ville være af udfordringer og afstande, siger han og forklarer, at afstanden dog ikke er noget problem, når følelserne er der.