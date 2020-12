For tiden er Rachel Ellebye, som er kendt fra TV2-serien 'Årgang 0', et stort smil, og det skyldes, at hun har fundet kærligheden.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Den heldige fyr, der har vundet 'Årgang 0'-stjernens hjerte, hedder Eduard og er 22 år.

- Jeg har mødt en rigtig, rigtig sød fyr for omtrent halvanden måned siden, som hedder Eduard, og der var bare fantastisk kemi mellem os fra starten af, lyder det fra en lykkelig Rachel Ellebye.

Mødtes på dating-app

Hun fortæller, at den nye flamme kommer fra Rumænien, men nu bor i Danmark, og at de to har mødt hinanden på en dating-app.

- Når man ikke rigtig kan gå ud i byen og møde nogen, så må man jo bruge teknologien. I mange år har jeg sagt, at jeg ikke ville bruge datingapps, men efter Eirik slog op, tog jeg lige en periode, hvor jeg bare fik slappet af med nogle veninder og taget den med ro, og så tænkte jeg, at jeg måske skulle prøve, siger hun.

Selvom de to nu kalder sig kærester, har Eduard endnu ikke mødt Rachels familie.

- Det var meningen, at mine forældre skulle møde ham på mandag, men så blev hele København lukket ned. Vi må bare håbe, at tallene snart går den rigtige vej, så de kan møde ham engang efter jul, siger hun og tilføjer:

- Men de er rigtig glade, og siger, at så længe han passer på mig, så er alt godt.

Rachel efter brud: Ikke tid til kærlighed

Single i september

Rachel begyndte i sommer at studere spansk sprog og kultur på Københavns Universitet, og forinden boede hun i Norge, hvor hun mødte sin daværende kæreste Eirik.

Rachel med sin mor, Theresia, far, Lars, og storebror, David. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det blev dog for meget for de to med langdistanceforholdet, og Eirik valgte derfor at stoppe forholdet.

'Årgang 0'-stjerne single

'Det var primært Eiriks beslutning. Men det var for det bedste, da afstanden blev for meget', skrev hun til Ekstra Bladet i den forbindelse.

Efterfølgende fortalte Rachel, at det nye studie tog alt hendes tid, og at hun derfor ikke fik gjort meget ved datingen.

- Jeg fokuserer bare på mig selv og studiet. Jeg er gået fra et sabbatår - hvor man bare kunne stå op og gå på arbejde og så lige ned for at træne - til pludselig lige at have 40 sider, jeg skal læse til i morgen og den slags. Så det er dér, jeg bruger al min tid og energi lige nu, slog hun fast, da Ekstra Bladet mødte hende ved TV2's 'Knæk Cancer'-show i oktober.

Og selvom hun stadig har travlt med både studiet og jobbet på Starbucks, er der alligevel blevet plads til lidt kærlighed i hendes liv.