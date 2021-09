Har fundet kærligheden

I forårets 'Paradise Hotel' løb Léa Voisin sammen med Anne Sofie Krab med den helt store pengepræmie, men tilsyneladende er det ikke kun spil, hun har held i.

Ifølge Realityportalen har hun nemlig fundet kærligheden med en fyr, som hun har datet i et par måneder.

– Han er meget sød og en stille og rolig person. Han er sådan lidt friluftstypen, der godt kan lide at kajakke og sådan. Og så er han bare super dejlig, siger Léa til mediet.

Til Ekstra Bladet fortæller hun dog, at de ikke er kærester, og at hun gerne vil holde hans identitet for sig selv lidt endnu.

'Vi tager det bare meget stille og roligt, men vi har det rigtig godt sammen! Jeg har det faktisk virkelig godt for tiden, er så glad!', skriver hun i en besked.

De to har mødt hinanden til en fest på det kollegie, de begge bor på, hvor fyren fejede benene væk under paradisoen.

'Jeg tror, det jeg et faldet for, er, at han er så sød og betænksom. Et meget varmt menneske', skriver Léa om sin flamme.

Léa med Sinan og Jasmin på den røde løber til Reality Awards. Foto: Anthon Unger

Romance på tv

På 'Paradise Hotel' var Léa ikke den, der kastede sig i armene på hotellets fyre.

Alligevel opstod der lidt romantik mellem hende og deltageren Nikolai Nedergaard. Men kærligheden mellem de to holdt ikke, da de kom hjem til Danmark.

- Vi prøvede at se hinanden, og Nikolai var på besøg hos mig. Men det gik op for mig, at vi er meget forskellige, så det var ikke lige os. Men vi gav det en chance. Nikolai er en super dejlig fyr. Så nu er vi bare venner og kan sagtens snakke sammen, når vi ses.

- Jeg tror, at når man er på hotellet, så lever man lidt det samme liv, mens man kommer hjem til hver sit liv, når man rammer hverdagen i Danmark. Det er svært, når man er i en boble at se ens forskelligheder, så det kom først rigtig frem, da vi kom hjem, har Léa tidligere fortalt til Ekstra bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------