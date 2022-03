Har fundet kærligheden

Christel Trubka er hemmelighedsfuld omkring sit kærlighedsliv, men holder sig alligevel ikke tilbage med at afsløre, at hun er faldet for en ny fyr

Det var en yderst glad og udadvendt Christel Trubka, der fredag aften var troppet op til Reality Awards på Docken i København.

24-årige Christel, der blandt andet har været med i 'Paradise Hotel' og 'Singletown', havde taget sin mor og lillesøster under armen til Danmarks største reality-fest.

- De er begge to pisse stive, og jeg ved ikke, hvor de er. Jeg ved ikke, om det er min lillesøster, der lige har ringet, sagde Christel, mens hun kiggede rundt efter dem i menneskemængden.

Realitydeltageren havde dog ikke kun sin mor og lillesøster på hjernen under efterfesten, hvor hun havde taget plads ved Ekstra Bladets bar. Her lagde hun nemlig ikke skjul på, at kærligheden har fundet vej ind i hendes liv igen.

- Er der ikke altid én, man synes, er lidt sødere end de andre?, lød det noget kryptiske svar fra Christel, der ikke var afvisende over for, at hun havde en ny fyr i sit liv.

Herefter fortalte hun, at hendes nye flamme ikke var en del af reality-miljøet og dermed ukendt for pressen.

- Nej, det synes jeg ikke, at man kan sige, fortalte hun hemmelighedsfuld uden at røbe yderligere.

Christel Trubka har været i reality branchen siden 2015. Foto: Jonas Olufson

I november 2021 stod Christel og Nicolai Heller officielt frem som kærester, kun et halvt år efter optagelserne på 'Ex on the Beach' var afsluttet. Men kærligheden holdt ikke ved, for allerede ugen efter gik de to fra hinanden

Det var Christel, der valgte at afslutte forholdet - over en besked, hvilket hun blev kritiseret for af sin ekskæreste.

'Christel og jeg havde halvårsdag i dag, men efter hun har besøgt sin X i Spanien, har hun valgt at gå fra mig over besked. Meget modent', skrev Nicolai Heller i sin story på Instagram, hvorefter Christel delte et modsvar på selvsamme medie:

'Sagen mellem Nicolai og jeg er der slet ikke nogen, som behøver at forstå, men vores forhold har bestemt ikke været nemt! (...) Vi har virkelig prøvet, men vi er desværre ikke gode for hinanden, og derfor går det ikke.'

'Dertil også sagt, at vi ikke er særligt gode til at kommunikere med hinanden. Derfor valgte jeg at sende Nicolai en besked, så jeg var sikker på, at jeg fik sagt alle de ting, jeg ønskede,' lød det videre.