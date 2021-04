Har fundet sammen med sin eks

Gammel kærlighed ruster som bekendt aldrig.

Det har realitydeltageren Camilla Thoby, der bedst er kendt fra 'Ex on the Beach', i den grad måttet sande.

Hun har nemlig fundet sig en kæreste, men det er ikke hvem som helst, Camilla Thoby har kastet sin kærlighed på. Til Ekstra Bladet fortæller hun nemlig, at der er tale om hendes ekskæreste Mark, og at de to har fundet sammen igen, efter de har været fra hinanden i to år.

- Vi slog op for halvandet år siden, men har aldrig rigtig kunnet slippe hinanden, så det er fantastisk endelig at kunne give los for sine følelser igen, siger Camilla Thoby til Ekstra Bladet.

Gik helt galt: Produktionen måtte gribe ind

Herunder kan du se et billede af det nyforelskede par:

Altid haft kontakt

Ifølge realitydeltageren har hun og Mark fortsat med at være i kontakt med hinanden, selvom de har været hver for sig.

- Vi har faktisk stort set altid haft kontakt, efter vi gik fra hinanden. Han har altid været der for mig, hvis jeg har haft brug for det, siger hun og fortsætter:

- Men tiden har ikke været til vores kærlighed, for jeg har ikke været klar til at binde mig til ham igen efter vores brud dengang. Alligevel har jeg prøvet at finde ham i alle fyre, jeg har datet, siger Camilla Thoby.

Nu er hun dog klar til at give deres forhold endnu en chance.

- Jeg har bare indset, at det altid har været ham. Han er et helt specielt menneske og kender mig ud og ind - vi minder så meget om hinanden, og jeg har ikke lyst til at holde mine følelser tilbage mere. Nu er det bare ham og jeg, siger hun.

Afslører: Single igen

Camilla Thoby fortæller, at hun og Mark tager det stille og roligt, selvom de har kendt hinanden længe. De har derfor ikke planer om at flytte sammen i nærmeste fremtid.

Camilla Thoby har tidligere datet Nichlas Petersson, der sammen med Thoby medvirkede i den seneste sæson af 'Ex on The Beach', og Daniel Rosendal, der er kendt fra 'Paradise Hotel'.

Men ifølge Thoby selv er det først nu, hun er landet på rette hylde.

Skjult detalje i realityprogram: Skal give sex-accept