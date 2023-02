Har ikke fået en krone: Staten begærede ham konkurs

Peter Bindner har nægtet at betale en eneste krone tilbage af de 10,7 millioner kroner, staten mener, han har fået udbetalt for meget i coronastøtte.

Men sagen er siden blevet overdraget til Gældsstyrelsen, og det høje krav betyder nu, at det er Gældsstyrelsen - og dermed staten - der har begæret Peter Bindner personlig konkurs.

Det bekræfter Slots- og Kulturstyrelsen samt Sø- og Handelsretten overfor Ekstra Bladet.

Peter Bindner fik udbetalt i alt 12 millioner kroner i coronastøtte fra Slots- og Kulturstyrelsens hjælpepakker, men efter Ekstra Bladets dækning af de voldsomt høje budgetter udtog styrelsen sagen til kontrol.

Peter Bindner arrangerede busturene på den gyldne bus i baggrunden her. Foto: TV2 FYN

Her fik man lavet sin egen markedsvurdering af priserne og sammenholdt dem med Peter Bindners vurderinger i budgetterne, hvilket viste markante forskelle. Faktisk så store forskelle, at man krævede 10,7 millioner kroner af de udbetalte 12 millioner kroner tilbage.

Ifølge budgetterne havde det blandt andet kostet 225.000 kroner at leje bussen, samt at det kostede 132.000 kroner at sende hjerteformede balloner ud gennem taget på bussen. Læs meget mere om de svinedyre ansøgninger her.

12. november 2021 meldte Slots- og Kutturstyrelsen Peter Bindner til politiet, men sagen efterforskes stadig, og der er endnu ikke rejst tiltale mod ham.