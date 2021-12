Har lagt livet om: - Jeg er startet i terapi

2021 har ikke kun budt på sprøde flæskesvær for kendiskokken Umut Sakarya.

Den 31-årige restaurantejer, der er kendt fra at posere i et badekar fyldt med brun sovs, dække sig med en dyne af fersk flæsk og servere bøfsandwich for besætningen i programmet 'Over Atlanten', har haft sine nedture i det forgangne år.

Til gengæld har året også budt på kærlighed, da Umut Sakarya fandt sammen med studinen Johanne Havshøj.

Her fortæller Umut Sakarya, der er indehaver af restauranterne Guldkroen og Guldgrillen, om året, der er gået, og det år, han ser ind i.

- Hvad har været de mest mindeværdige oplevelser det forgangne år?

- Det er nok, at jeg har valgt at lægge mit liv om. Det har været et vanvittigt år - både med corona og mine forretninger, men også i mit personlige liv, siger han og uddyber:

- Jeg har skullet fokusere mere på det, jeg har, i stedet for at åbne flere restauranter. Og så er jeg stoppet med at drikke, jeg er startet i terapi og er begyndt at have mere fokus på mine forretninger i stedet for alt muligt uden om, hvor jeg før løb rundt for at lave tv, reklamer og vennetjenester. Det blev for stressende til sidst.

Umut Sakarya fortæller, at nedlukningerne af hans restauranter under corona har tvunget forretningen til at blive endnu bedre. Noget, han tager med sig. - Jeg har fået mere blod på tanden i forhold til forretningerne. Det får man, når man har vendt en krise til noget, der giver bedre resultater. (Arkivfoto). Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

- Hvad har været årets højdepunkter?

- At jeg har nået at køre nogle julefrokoster. De få uger, vi nåede at have julegæster, var så hyggelige. Hele den dejlige travlhed og julestemning, der har været omkring det, havde jeg savnet.

Kæmpe stormvejr

- Hvilke nedture har der været?

- Der har været mange, synes jeg, siger Umut Sakarya og hentyder til, at han blandt andet har været i vælten over et opslag, han lavede på Facebook i foråret, hvor han blev anklaget for sexistiske jokes.

- Det blev hurtigt vendt om og misforstået, og det var ikke sjovt.

- Og så har der været nedlukningerne af mine forretninger, som har gjort, at vi har haft et stort underskud. Det går heldigvis godt nu, og vi er glade over de tal, vi laver.

- Hvad har du lært i eller af året?

- Jeg har lært meget om mig selv i den terapi, jeg er startet i. Jeg føler, at jeg er blevet et bedre menneske over for mig selv, og jeg er blevet mere kærlig.

- Jeg er begyndt at lytte til mig selv, og jeg har givet mig selv plads ved at trække mig og sætte nogle grænser i stedet for at ville nå det hele. Det er ekstremt drænende hele tiden at have gang i noget.

Mindre negativ snak

- Hvad vil du gøre mere af næste år?

- Mit mål for næste år er, at restauranterne skal konkurrere mere på vores håndværk. Vi skal fokusere på serviceoplevelsen og vores mad, som vi gerne vil gøre endnu bedre.

- Jeg vil begynde at dygtiggøre vores personale, og vi vil satse på at bruge flere lokale råvarer. Jeg synes kun, det er fair at investere i mine ansatte i stedet for at udvide forretningen.

- Og så vil jeg lave mere udenom, som handler om mad og faglighed og kultur, som ikke er ren spas.

- Hvad vil du gøre mindre af?

- Jeg vil gerne formindske mit bagtaleri og negativ snak. Jeg prøver at holde mig ude af det - også over for mig selv, siger Umut Sakarya.

- Giftige venskaber, partnerskaber og fællesskaber, hvor det hele går op i at riste nogle, vil jeg ikke være en del af. Vi bruger for meget tid på at snakke negativt om folk og om ting, som vi ikke kan gøre noget ved.

- Det er indgroet hos mange mennesker inklusive mig selv, men det er en skabelon, jeg skal ud af. Relationer bliver bare sundere uden, og samtalerne bliver bedre.