Har levet med konstant utryghed

I et større interview åbner Helle og Rasmus Bjerg op for deres opvækst, der bestemt ikke var præget af en overflod af midler

Der var bestemt ingen tvivl, da Helle og Rasmus Bjerg blev spurgt, om de ikke kunne tænke sig at være ambassadører for fattige børn.

Parret, der sammen har fire børn, fortæller nemlig i et stort interview med Alt for damerne, at de gennem deres opvækst selv kendte til, at der ikke var nok penge til hele måneden.

Rasmus Bjergs kone fortæller i interviewet, at opvæksten i en kunstnerfamilie gjorde, at skuespilleren overvejede at droppe et liv i rampelyset, fordi han ikke kunne være under et konstant pres, når det kom til økonomien.

Både Helle og Rasmus husker tilbage på barndommen, hvor der skulle findes småmønter i skufferne midt på måneden, og hvordan Helles mor måtte smide varer retur fra indkøbsbåndet.

Parrets børn får også en forståelse for, hvordan familiers økonomi kan være presset. Foto: Tariq Mikkel Khan

Passede på pengene

Derfor valgte de to også et sparsommeligt liv, da de fandt sammen som 19 og 17 årige.

- Vi havde begge to levet med den der konstante utryghed, der ligger i aldrig at have penge nok, og da vi flyttede sammen, havde vi en lille trækasse, hvor vi lagde penge til side til mad. Vi kom endda på ferie, selv om vi var på SU, fordi vi var så snusfornuftige med vores penge, fortæller Helle Bjerg i interviewet.

Parret har i dag en glimrende økonomi, men de gør også meget ud af at lære deres fire børn om knaphed og penge.

Derfor er det også naturligt for dem at række ud og hjælpe familier, der har brug for vejledning.