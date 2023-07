Har opnået stor milepæl: Rørt 'Bagedysten'-vinder i tårer

Den tidligere vinder af 'Den store bagedyst' Liv Martine Hansen lagde i går et grådkvalt opslag på sin Instagram-profil.

Men der var heldigvis tale om glædestårer.

Hun har således opnået en kæmpe milepæl ved at indsamle 50.000 underskrifter i en god sags tjeneste.

Det er nemlig, hvad der skal til, hvis man vil have et borgerforslag til behandling i Folketinget.

'I forstår slet ikke, hvor stort det her er for mig og rigtig mange andre. TUSIND TAK!! Nu går borgerforslaget videre i processen mod behandling i Folketinget!! 50.000 underskrifter. DET SKAL LYKKES! TAK TAK TAK. Nu kæmper vi videre! Tak til Diabetesforeningen for at støtte op om forslaget. Tak til alle mine medstillere!! Tak til jer!!,' skriver Liv Martine Hansen således på Instagram med en hulens masse emojis, som vi har udeladt her.

Ikke alle forundt

Det handler om en særlig sensor til diabetikere, skriver TV 2. Med en lille sensor på overarmen kan diabetikere nemlig nemmere måle deres eget blodsukker og dermed dosere den korrekte livsvigtige insulin.

Det er dog ikke alle insulinkrævende diabetikere forundt at få fat i sådan en sensor, og ifølge Liv Martine Hansen er det for ofte den enkeltes postnummer, der afgør, om vedkommende får sensoren eller ej, skriver TV 2.

Derfor oprettede den kendte tv-deltager borgerforslaget 'Personer med insulinkrævende diabetes skal have ret til at få tildelt en sensorbaseret glukosemåler.'

Det er det forslag, der nu har fået 50.000 underskrifter til stor jubel - og gråd - for Liv Martine Hansen.

Selv fik Liv Martine ifølge TV 2 en sensor, da hun skrev til en virksomhed, som laver målerne og som gerne ville sponsorere en af slagsen til tv-ansigtet, men det var først efter, at hun i første omgang havde fået afslag fra sin kommune.

- Jeg fik afslag af min kommune, hvor jeg søgte om den et par gange. Til sidst besluttede jeg mig for selv at skaffe en, hvilket man ikke rigtig kunne i 2016, som man kan i dag, forklarede Liv Martine Hansen til TV2 Nord i marts.

Hun var i 2015 med i den fjerde sæson af Danmarks Radios guldkalv 'Den store bagedyst'.