Har sagt op

For tre måneder siden tiltrådte Ditte Julie Jensen stillingen som branding- og house manager i Female Founders House.

Nu har den tidligere bagedystdeltager valgt at forlade Mia Wagner og Anne Stampes iværksætterhus for kvinder.

'Det kræver mod at turde stå op for sine kerneværdier, eller det kræver indsigt at kende dem. Jeg har gået og følt, at jeg ikke var tro mod mig selv, og at jeg ikke talte min sandhed eller lyttede til min sandhed. Derfor har jeg valgt at opsige min stilling hos Female Founders House. Jeg har måttet mærke ind i, hvad jeg gerne vil stå for, og hvad jeg gerne vil, og derfor havde jeg sidste arbejdsdag i torsdags', skriver Ditte Julie Jensen mandag morgen på sin Instagram-profil.

Over for Ekstra Bladet uddyber hun sin beslutning og forklarer, hvad det er for en sandhed, hun føler, hun ikke har været tro mod.

- Den sag, Mia og Anne kæmper, er vigtig, men det er bare ikke min sandhed. Det er hele bevægelsen og kvindefrigørelse, der ikke skal være min stemme. Det er deres stemmer, der er de vigtigste, og det er dem, der skal bruges her, siger Ditte Julie Jensen og fortsætter.

- Jeg har prøvet alt for mange gange at være i noget, der ikke føles autentisk. Så føler jeg ikke, at jeg bliver spillet god. Men jeg har omvendt prøvet, når det føles rigtigt, og det er bare magisk, når det sker.

Efter Ditte Julie Jensen medvirkede i 'Den store bagedyst', sagde hun sit job op og har siden skabt bagegrej og et bageunivers, som hun lever af. Foto: Mogens Flindt

For Ditte Julie Jensen er det derfor altafgørende, at det, hun i fremtiden skal beskæftige sig med, føles helt rigtigt.

- Man bliver syg, hvis man ikke lytter til sig selv. Man kan få influenzasymptomer, siger Ditte Julie Jensen, der ikke vil fortælle, præcis hvad hendes fremtidsplaner er. Hun ved det faktisk ikke helt selv.

Retningen har hun dog.

- I december blev jeg uddannet metakognitiv coach, og lige nu er jeg i gang med uddannelsen som spirituel entreprenør. Så det er den vej, jeg bevæger mig. På onsdag begynder jeg på en overbygning på den metakognitive coachuddannelse, siger Ditte Julie Jensen, der er enlig mor til to børn og for kort tid siden har købt og istandsat et stort hus.

- Derfor har beslutningen om at opsige min stilling også været svær. Men jeg måtte veje op, hvad der fylder mest.

Fiflet med tanker

- Men der skal jo penge i kassen og smør på brødet. Hvad skal du leve af?

- Jeg lever stadig af min bageserie og mit bageunivers, ByDitteJulie. Så bygger jeg stille og roligt på. Den seneste tid har jeg gået og fiflet med en masse tanker, og hvor det hele ender, ved jeg for første gang i mit liv ikke. Jeg har en kæmpe drøm, men det kræver rigtig mange penge. Så enten skal der samles rigtig mange penge eller også må jeg sno mig. Så måske går min drøm snart i opfyldelse - måske varer det ti år. Jeg aner det ikke, siger hun.

Ditte Julie Jensen vil fortsat være løst tilknyttet til Female Founders House som mentor og investeringsstøtte.

Hun medvirkede i 2015 i 'Den store bagedyst' og har siden krydset Atlanterhavet i tv-programmet 'Over Atlanten', hvor hun sejlede med blandt andre Lars Løkke Rasmussen og Umut Skarya.

