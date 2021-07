Har solgt ud: Bor hos venner

Christian Kjær og Susan Astani er glade for at have gode venner, de kan overnatte hos, når de er i københavnsområdet

Ægteparret Christian Kjær og Susan Astani Kjær har siden 2019 solgt ud af deres tilknytning til Danmark.

Seneste træk har været salget af ejendommen Sandbjerggaard.

Christian Kjær fik nemlig i 2019 frataget sit ridderkors samt titlerne som kammerherre og hofjægermester.

Det skete i kølvandet på, at han blev kendt skyldig i at have påkørt en såkaldt trafikofficial i sommeren 2018. Dommen fik ham til at melde ud, at han ønskede at forlade Rudersdal Kommune.

Parret har dog stadig en vis tilknytning til Danmark. De har stadig et et sommerhus i Jylland, som Susan Astani betegner deres store landejendom som. Susan Astani selv desuden er ved at uddanne sig til speciallæge i almen medicin og agter at fortsætte med at arbejde i Danmark, selvom familien har bopæl i Schweiz.

Bor hos veninde på Amager

Men hvor bor familien, når de så er i Danmark?

Det forklarer Susan Astani til Ekstra Bladet.

- Vi bor i vores sommerhus i Jylland, når vi er i Danmark på ferie. Men når jeg arbejder, så bor jeg hos min veninde på Amager Strand, siger Susan Astani med et smil.

Fuldt hus

Det må siges, at der er fuldt hus i lejligheden på Amager Strand, for det er ikke kun Susan, der bor der.

- Lige nu er min mor også på besøg, så hun er også flyttet ind hos min veninde, fortæller hun.

Susan Astani arbejder lige nu fuldtid og er i gang med at afslutte sin uddannelse som speciallæge. Det er dermed ikke kun et par dage, hun bor hos sin veninde.

- Jeg har boet hos min veninde i halvanden måned, og Alexander (Christian Kjær og Susan Astanis fælles søn, red.) har fået nye venner i naboområdet, så det går faktisk rigtig godt, griner hun.

Mest i Jylland

Det er dog ikke hele familien, som den gode veninde skal give husly.

- Christian er hovedsageligt i Jylland. Og når han er i Jylland, så tager han vores personale med. Når jeg er på arbejde hver dag, så har jeg ikke behov for særlig meget hjælp. Det er mere for børnene og Christian, fortæller hun om, hvordan de får deres hverdag til at hænge sammen.

- Lige nu er vi faktisk begge to i sommerhus hver for sig. Christian er hos en ven i Hornbæk, mens jeg er i Gilleleje lige nu. Når vi kommer hjem, skal vi også have tid til vores venner. Christian og Alexander var til en herreaften i går, mens jeg var til en pigeaften. Så vi hygger os, fortæller hun.