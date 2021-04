Har solgt ud: Håber på generationsskifte

Den farverige filmproducent Peter Aalbæk var med til at stifte Zentropa sammen med Lars von Trier, men nu har han næsten solgt alle sine aktier i filmselskabet. Det fortæller han i radioprogrammet 'Drømmesengen'.

Da han fyldte 60 år i 2016, trådte han af posten som direktør og overdrog magten. Da radioværten Katrine Hedegaard spørger ind til hans rolle i firmaet i dag, ved Peter Aalbæk ikke, hvad han skal svare.

Historisk dansk Oscar-chok

- Jeg ved fandeme ikke, hvad min rolle er. Jeg bliver tålt. Jeg kan ikke se, at jeg laver dagens gerning som retfærdiggør min skyhøje løn. Jeg får løn af mit eget firma, siger Peter Aalbæk i radioprogrammet.

Efter han gik af som direktør, ejede han 25 procent procent af firmaet. Men nu har han solgt ud af sine aktier.

Det skete samme dag som Oscar-nomineringen af filmen 'Druk'.

- Nu ejer jeg, sammen med Trier, 16,66 procent, siger Peter Aalbæk og håber på, at der kommer et generationsskifte.

Det seneste regnskab fra Zentropa, der blev grundlagt i 1992, dækker over 2019. Her kom filmselskabet ud af året med et overskud på 6,7 millioner kroner, og formuen i selskabet voksede.

Ved udgangen af 2019 rådede Zentropa over en egenkapital på 57,3 millioner kroner.

Af CVR-registeret fremgår det, at Peter Aalbæk ikke længere sidder i bestyrelsen for filmselskabet. Den post forlod han 8. marts i år.