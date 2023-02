Har sovet hos Leo

Det seneste døgn har Sussi Nielsen våget over Leo.

På Hjørring Sygehus sidder hun ved sin mands side, mens hans krop lukker ned.

67-årige Leos organer svigter, og der er ikke mere, lægerne kan gøre for at hjælpe ham. Det er et spørgsmål om tid, før han får fred. Indtil det sker, bliver Sussi hos ham.

Leo vil ikke tale om døden

- Men han er viljestærk, siger Sussi, der løbende taler til sin mand for at berolige ham i hans søvn. Han har ikke svaret hende siden lørdag.

- Han sover bare, og i nat sov jeg hos ham, siger Sussi, der fordriver tiden med Anders And-blade og kabaler.

Siden Leo blev indlagt i weekenden, er Sussi blevet overdænget med hilsner fra fans og familie. Og det varmer i en svær og tung tid.

Popikonet Leo fra duoen Sussi og Leo ønsker ikke at blive genoplivet, hvis han 'ender som en grøntsag' Det fortalte han til Ekstra Bladet, da vi besøgte Sussi og Leo i sidste uge Leo: - Jeg vil ikke vækkes

Sussi: - Jeg føler, at jeg har sagt farvel

Annonce:

- Der er så mange, der har sendt hilsner, og jeg har også fået en buket blomster, fortæller Sussi og takker for opmærksomheden.

- Jeg er så taknemmelig, siger hun og fortæller, at en af dem, der har sendt hende en tanke, er Kandis-Johnny, Johnny Hansen.

- Ham mødte jeg, da Lukas (Sussi og Leos nieces søn, der har medvirket i tv-program om familien, red.) og jeg medvirkede i 'Fangerne på Fortet'. Så det var rigtigt sødt af ham at tænke på mig og Leo.

Lukas medvirkede i DR3-programmet 'Pludselig boede jeg hos Sussi og Leo'. Foto: Jens Dresling

- Hvad med andre fra musikbranchen. Er der mange, der har skrevet til dig?

- Nej, vi har ikke rigtigt noget med nogen andre fra branchen at gøre. Vi har selvfølgelig hilst på dem og talt med dem, når vi har mødtes rundt om i landet. Det er mere på et kollegialt plan. Men Birthe Kjærs fanklub har sendt en hilsen, fortæller Sussi, der også er taknemmelig for, at den nærmeste familie har været der for både hende og Leo.

- Det er rart, at der kommer nogen, så jeg ikke er her helt alene, siger hun.

Annonce:

Kort før Leo Nielsen blev indlagt, var Ekstra Bladet på besøg hjemme hos ham og Sussi. Læs den historie her:

Leo vejer 46 kilo: - For mig er karrieren slut