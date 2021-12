Har stadig ikke fået pengene

Sille Nimholm og David Jarsbo var de bærende hovedroller i denne sæson af 'Paradise Hotel', hvor eksparret gik hele vejen til en noget dramatisk finale sammen.

Her valgte David som bekendt at forråde Sille og løb dermed med en halv millioner kroner, selvom de havde aftalt at dele pengene. Men det blev der efterfølgende lavet om på, da David og Sille kom hjem fra hotellet.

I et stort interview med Ekstra Bladet afslørede det tidligere 'Paradise'-par, at David havde forbarmet sig over Sille og ville alligevel gerne dele præmiesummen med hende.

Sille Nimholm og David Jarsbo nåede lige at bo sammen i et par dage, før det var slut imellem dem. Foto: Henning Hjorth

Nu afslører Sille, at David har modtaget de 500.000 kroner fra produktionsselskabet bag programmet, NENT Group, men at hun ikke har set skyggen af en krone.

'David har modtaget sine penge, men inden han kan benytte sig af dem eller dele dem, så skal han betale skat,' lyder det fra Sille i en Instagram-story, der fortsætter:

'Jeg har en klar forventning om, at David overholder den aftale, vi har lavet, siden vi kom hjem fra 'Paradise', og som han har sagt højt på landsdækkende tv og diverse interviews osv. Men tiden vil vise, om han er en mand, der holder sit ord.'

Da Ekstra Bladet spørger Sille om hendes reaktion, hvis pengene ikke tikker ind på hendes konto som aftalt, er hun klar i mælet.

- Jeg har ikke tænkt så langt, da jeg stadig forventer, at David overholder sin aftale.

Da Sille og David besøgte Ekstra Bladet, fortalte Sille, at hun fortrød, at hun ikke blev mere sur på David, da han smed kuglen.

Elsker ham stadig

Sille holder sig heller ikke tilbage med at dele ud af sit kærlighedsliv, der endte brat to dage inden 'Paradise Hotel'-finalen, da hun og David gik hver til sit.

Hidtil har hun dog været sparsom med oplysninger om, hvordan det gik til, men nu løfter hun sløret for nye detaljer om bruddet og bekender, at det var hende, der gik fra ekskæresten.

Det har bestemt ikke været nemt, fortæller 'Paradise'-deltageren over for Ekstra Bladet.

- Jeg vil altid have en stor kærlighed til David, jeg elsker ham stadig. Men vi har brug for tid hver for sig. jeg vil aldrig sige aldrig. Men jeg har det også okay, hvis vores veje ikke mødes igen.

- jeg har givet mig selv lov til at være ked af det og har omringet mig med gode mennesker, som har fyldt mig med en masse kærlighed. Men jeg har det rigtig dejligt nu og ser fremad, tilføjer hun.