Har tømt lejligheden for sprut

Sarah Grünewald er stoppet med at drikke, fordi hun gerne vil have det godt og være en god mor for sin søn Luis

37-årige Sarah Grünewald har lagt flasken på hylden efter at have kæmpet med et alkoholmisbrug siden sine unge år.

Og selvom hun godt kunne styre misbruget i perioder, har hun nu taget en stor beslutning om at skære alt alkohol væk fra sit liv.

Det fortæller den populære model og 'Vild med dans'-vært i et hudløst ærligt videoopslag på sin Instagram-profil.

'Jeg har et monster inden i mig, og hver gang jeg får et glas vin eller en drink, så vil det her monster gerne fodres. Jeg har kæmpet og kæmpet hver gang, jeg har været ude, og selvom jeg nogle gange er gået tidligere hjem, har jeg gået og skændtes med mig selv om, hvorvidt jeg burde give mig lov til at feste og fyre den af,' siger Sarah Grünewald.

'Men jeg ved, at det ikke er godt for mig, og derfor tømte jeg min lejlighed for sprut for tre måneder siden,' lyder det videre fra Grünewald, der fortæller om den svære beslutning i kølvandet på, at hun har deltaget i podcasten 'Jagten på en ven', hvor snakken falder på alkohol.

'Vild med dans'-værten har tømt sin lejlighed for alkohol for tre måneder siden. Foto: Mogens Flindt

Årsagerne til at kvitte alkoholen er mange, men det er især på grund af sønnen Luis, som hun har sammen med sin eksmand, dj'en Rasmus Beckhaus.

'Det der med at vågne om morgenen med min dreng og lugte af sprut og røg, fordi man har været på bodega. Det har jeg aldrig kunne tilgive mig selv for', fortæller hun og tilføjer i samme omgang:

'Der er ikke noget, der hedder syv/syv for mig, hvor jeg bare skal hygge mig og drikke og fyre den af, og hvor jeg så kan være mor i de der syv dage. Det bliver for skizofrent for mig.'

I dag har Sarah Grünewald sluttet fred med sig selv, efter hun tog beslutningen om ikke længere at drikke.

Sarah Grünewald med eksmanden og deres søn Luis. Foto: Mogens Flindt

I selvsamme video forklarer 'Vild med dans'-værten, hvordan alkohol og rusmidler har været en stor del af hendes liv, fordi hun er opvokset med det og har altid forbundet især førstnævnte med hyggeligt samvær.

'Det har altid været hyggeligt at drikke og få en øl og en snaps til frokost, jeg startede på det og andet, da jeg var 13-14 år. Også euforiserende stoffer,' siger Grünewald og uddyber, at hun som 17-årig også tillagde sig en spiseforstyrrelse, der blev hendes identitet.

'Alkohol har jeg altid forbundet med at være social. Problemet er bare, at jeg ikke har kunne finde ud af at stoppe i tide. Jeg har altid været den, der har festet til meget sent om morgenen,' indrømmer hun.

Men i dag ser virkeligheden noget anderledes ud for Sarah Grünewald, der er overbevist om, at hun ikke skal røre en flaske igen, hvis hun gerne vil have det godt med sig selv. Og det vil hun bestemt.