Har truffet stor beslutning

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Nadja Hansen, der nu blandt andet er med til at afvikle Reality Awards, har truffet en stor beslutning.

Det kunne hun fortælle, da hun fredag dukkede op på den røde løber til 'Let røven' - et støtteshow til fordel for kampen mod prostatakræft.

Den unge eks-paradiso har nemlig valgt at pakke kufferterne og flytte til Spanien. I hvert fald sommeren over.

- Jeg flytter til Spanien på søndag (i dag, red.), og jeg glæder mig, selvom jeg lige skal have overstået flytningen. Den del er virkelig træls, smiler hun.

- Hvorfor skifter du Danmark ud med Spanien?

- Jeg kedede mig lidt i Danmark, og så spurgte Nikolaj (Hvidman, red.), om jeg ikke kunne tænke mig at komme derned og arbejde hen over sommeren. Jeg har alligevel ikke noget at blive i Danmark for, så det kunne være sjovt, forklarer hun.

Nikolaj Hvidman er ligeledes kendt fra 'Paradise Hotel', hvor han fandt kærligheden i Nadja Hansens gode veninde, Anne Plejdrup.

Nadja Hansen er i dag med til at lave Reality Awards. Foto: Emil Agerskov

'Vi må se'

Helt konkret er destinationen festbyen Magaluf, hvor hun skal gøre sig som bartender, og at hun glæder sig, lægger hun ikke skjul på.

- Vi må jo se, om jeg elsker det og bliver der for evigt. Vi må se, griner hun.

- Kunne du forestille dig at flytte permanent derned, som man har set med andre realitydeltagere?

- Arj, ikke lige nu, og som det ser ud nu. Jeg skal jo hjem og lave Reality Awards, slutter hun.