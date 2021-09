Hasteindlagt med voldsomme smerter

Simone Skaaning Frederiksen, der er kendt fra 'Ex on the Beach', er endnu engang havnet på hospitalet

For den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Simone Skaaning Frederiksen har det ikke kun været lykke at blive mor.

Siden hun sidste sommer blev mor til sønnen Luca, har hun døjet med komplikationer efter fødslen, hvor hun måtte igennem akut kejsersnit og mistede en masse blod.

Det fik hende til at træffe beslutning om at få fjernet livmoderen - en operation, hun gennemførte for lidt mere end en uge siden.

Men nu er Simone Skaaning Frederiksen igen endt på sygehuset, oplyser hun i et opslag på Instagram.

Venter på svar

Til Ekstra Bladet fortæller den afkræftede tidligere realitydeltager, at hun natten til onsdag vågnede i smerter.

- Jeg begyndte at få rigtig voldsomme smerter i nat, og det begyndte at bløde, så her til morgen blev jeg indlagt på Slagelse Sygehus, men jeg blev meget hurtigt overflyttet til Rigshospitalet, fortæller hun og fortsætter:

- Herinde har de undersøgt mig, og jeg er netop blevet CT-scannet, så de kan se, om de skal operere mig igen. Så udover smerterne er jeg også ved at dø af sult, fordi jeg har skullet faste hele dagen.

Simone Skaaning Frederiksen deltog i sæson to af 'Ex on the Beach'. Foto: Mogens Flindt

Simone Skaaning Frederiksen havde ellers ingen komplikationer haft efter operationen, hvor hendes livmoder blev fjernet.

- Det gik rigtig godt - over al forventning faktisk. Jeg følte, at jeg snart var klar til at tage på arbejde igen. Men sådan gik det ikke, siger hun.

Hun fortæller, at undersøgelserne blandt andet har vist et tårnhøjt infektionstal, og at hun fortsat venter på de sidste resultater.