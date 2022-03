Den 52-årige journalist og iværksætter Louise Houvenaeghel fik sig noget af et chok mandag.

Her blev hun nemlig hasteindlagt, efter hun havde oplevet stærke smerter i maven.

'I går lagde jeg en story op, hvor jeg fortalte, jeg var blevet akut indlagt med nogle onde mavesmerter. Jeg blev først ved 19-tiden sendt til Hillerød på Hillerød sygehus på gynækologisk afdeling. De tog prøver, gav mig antibiotika i tabletform - noget kraftigt smertestillende, som på det tidspunkt så ud til at virke', skriver hun i et opslag på Instagram og fortsætter:

'Jeg blev sendt hjem igen. Jeg var knap kommet ind ad døren, før jeg begyndte at kaste op og få smerter igen. Jeg prøvede at sove. Det var fuldstændig umuligt', skriver hun videre.

Louise Houvenaeghel fortæller, at det er lang tid siden, hun har oplevet så stor en smerte, og hun vidste derfor, at den var helt gal.

'Jeg har aldrig (måske lige med undtagelse af fire fødsler) oplevet noget tage så kraftigt over min krop. Min kæreste tog teten, og vi ringede 1813. Jeg blev sendt til Herlev Hospital med obs på blindtarmsbetændelse. Vi landede dog på gynækologisk afd. igen, da det var der smerterne var lokaliseret', skriver hun og fortsætter med at fortælle, at hun derefter havnede i et stort udredningsforløb.

Louise Houvenaeghel er ved godt mod trods den hårde omgang. Foto: Jonas Olufson

Hul på tyktarmen

Under udredningen var hun med egne ord i 'et smertehelvede'. Hun blev CT-scannet, og kort efter fik hun svaret på, hvorfor hun havde så ondt.

Tilstanden krævede øjeblikkelig operation.

'Der var gået hul på min tyktarm og de ville operere med det samme. Måske kunne de nøjes med at gå ind tre steder og lappe skaderne. Måske skulle noget af min tarm fjernes og skulle have stomi. Jeg tog det underligt køligt, hellere stomi end det smertehelvede jeg var i. Sådan havde jeg nok ikke tænkt dagen før (...)', skriver hun.

Heldigvis gik operationen godt, fortæller Louise Houvenaeghel.

'Jeg blev kørt ned på stuen og mødt af det sejeste team af kvinder til at tage sig af mig. Det føltes så trygt at være i deres hænder. Heldigvis vågnede jeg op uden stomi. De havde lappet hullet og skyllet min bughule igennem', skriver hun.

Ifølge Louise Houvenaeghel skal hun dog være på hospitalet i nogle dage, så lægerne kan sikre sig, at såret ikke springer op, og betændelsen bliver større.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Louise Houvenaeghel, der lige nu ikke har yderligere kommentarer til indlæggelsen. Ekstra Bladet har dog fået lov til at citere hendes opslag.