Hasteopereret igen: - Jeg havde vanvittigt ondt

For den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Simone Skaaning Frederiksen har det ikke kun været lykken at blive mor.

Siden hun sidste sommer blev mor til sønnen Luca, har hun nemlig døjet med komplikationer efter fødslen, hvor hun måtte igennem akut kejsersnit og mistede en masse blod.

Det fik hende til at træffe beslutning om at få fjernet livmoderen - en operation, hun gennemførte for lidt mere end en uge siden.

I fredags blev den tidligere realitydeltager dog hentet i ambulance og indlagt akut igen, efter hun havde voldsomme smerter i maveregionen. Det viste sig, at der var tale om en stor blodansamling, som lægerne var nødt til at fjerne.

Simone Skaaning Frederiksen har derfor nu gennemgået en ny operation.

- Jeg er stadig indlagt og får antibiotika fire gange om dagen, lyder det fra Simone Skaaning Frederiksen, der dog samtidig fortæller, at hun begynder at se lys for enden af tunnelen.

- Det gode er dog, at mine infektionstal er faldet, men de er stadig for høje. Jeg er dog nået til et sted, hvor jeg rigtig gerne vil hjem. Jeg savner Luca (hendes søn, red.), og jeg savner i det hele taget bare at være hjemme.

Ifølge den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager er der dog ved at være håb for, at hun snart kan komme hjem.

- Jeg skal have taget blodprøver igen i morgen, og hvis det hele stadig er faldende, får jeg måske lov til at komme hjem. Men så skal jeg så fortsætte med at gå til kontrol på sygehuset hver fjortende dag og tage antibiotika hver dag, siger hun og fortsætter:

- Men jeg ved jo af erfaring, at sådan noget kan gå hurtigt den anden vej igen. Så nu må vi se.

Dødtræt

Simone Skaaning Frederiksen er stadig mærket efter de to operationer, fortæller hun.

- Jeg er dødtræt i min krop. Det er ikke for sjov at blive opereret to gange på så kort tid, siger hun og fortsætter:

- Så jeg ved også godt, at det er vigtigt, at jeg lytter til min krop. Men jeg er ved godt mod, for jeg har det bedre, end jeg har haft længe.

- Jeg havde vanvittigt ondt før. Mine infektionstal var over 400, og de skal være under ti. Så det var meget voldsomt, og det var en stor smerte.

- Synes du, at den første operation var det værd, når du nu skal igennem alt det her?

- Man kan aldrig helgardere sig, men jeg er glad for, at de blødningsproblemer, som jeg havde før, ikke kommer igen. Det er jeg lykkelig for, men jeg vil samtidig også sige, at jeg er ved at være godt træt af at ende på hospitalet hele tiden, siger hun og fortsætter:

- Men jeg prøver at tænke positivt på det. Jeg ved, at jeg er i virkelig gode hænder, og jeg har gode muligheder for at få det bedre. Jeg FaceTimer med Luca, får sendt en masse billeder og får besøg, og mine smerter er gået mere i sig selv. Så alt i alt tror jeg på, at det går den rigtige vej.