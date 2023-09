Hastet væk i ambulance: - Hele min venstre side er lammet

Naturvejleder og tv-personlighed Bjørli Lehrmann har den seneste tid været en anelse fraværende, og det kommer hun nok til at være et stykke tid endnu.

Hun har nemlig været indlagt med en blodprop i hjernen, skriver Bjørli Lehrmann selv på Facebook.

'Kære allesammen. Jeg har været fraværende en tid, og bliver nok ved med kun at komme lidt, for jeg har været indlagt med en blodprop i hjernen. Jeg skal nok blive mig selv igen, men lige nu er alt betydeligt besværligt, og det kommer til at tage noget tid. I må helst ikke skrive for meget til mig personligt, for det gør mig meget træt at læse', skrev Bjørli Lehrmann på Facebook.

Til Ekstra Bladet fortæller Bjørli Lehrmann nu, at hun har haft en blodprop i højre siden af hjernen og været indlagt på Hillerød hospital i et par dage.

Annonce:

Først ville Bjørli Lehrmann ikke fortælle nogle, at hun var blevet ramt af en blodprop, men siden indså hun så, at der ikke var noget pinligt over det.

- Jeg gik de første dage og tænkte, om jeg bare kunne melde mig helt ud af samfundet, men jeg vidste godt, at de ville undre sig inde på Facebook, hvor jeg er meget aktiv, siger Bjørli Lehrmann.

Bjørli Lehrmann er af mange også kendt fra '1 døgn, 2 hold, 3 døgn'. Foto: Made By Us/TV 2

Det er en dum historie

Bjørli Lehrmann fortæller, at hun begyndte at føle sig dårlig for et par dage siden, men at der gik lidt, før hun reagerede på de symptomer, hun havde haft.

- Jeg kunne ikke holde balancen, jeg gik ind i ting, jeg begyndte at køre lidt skævt i min bil, jeg troede bare, jeg var klodset. Jeg skulle gøre mig meget umage med at formulere mig. Det er en dum historie. Det er vigtigt at komme af sted med det samme, men det er så svært at forstå, hvad der sker, siger Bjørli Lehrmann.

Annonce:

Men en dag efter arbejde, hvor Bjørli Lehrmann sad med sin kollega og drak champagne i sommerhuset omkring bålet, blev hun gjort opmærksom på, at hendes mundvige hang i venstre side, og der vidste hun godt, hvad klokken var slået.

De fik hurtigt ringet efter en ambulance, der kørte hende til hospitalet, hvor hun blev indlagt med det samme.

- Hele min venstre sider er lammet, jeg skal koncentrere mig lidt mere om at udtale lyde, jeg har lidt problemer med at spise, siger hun og fortsætter:

- Det gik mig mest på i starten, at jeg var blevet skæv i ansigtet. Nu går det bedre. Jeg har brugt timer på at lave ansigtsøvelser. Jeg kommer til at fungere fuldstændig normalt igen, men det kommer til at tage noget tid, siger Bjørli Lehrmann, der har været lidt chokeret efter episoden.

Lehrmann er siden kommet hjem igen og er blevet udskrevet fra Hillerød Hospitalet.

Bjørli Lehrmann er lige nu aktuel i TV 2's store satsning 'Forræder', der bliver sendt hver fredag aften. Sidste afsnit bliver sendt på fredag.