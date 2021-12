Haugaard deler dyster hemmelighed

Han har været garant for underholdning de sidste mange årtier. Jacob Haugaards gakkede og skøre humor har gjort ham til folkeeje.

Men bag smilet gemmer sig en hård barndom, hvilket han åbent fortæller om i dokumentaren ’Tosse-Jacob’, som sendes på TV 2 Charlie tirsdag.

Hver sommer i sine tidlige år blev han sammen med sine søskende sendt til Færøerne for at besøge sin familie på Atlanterhavsøerne, og der ventede en ubehagelig slægtning, der ikke er nævnt ved navn, som udnyttede Haugaard.

- Vi var deroppe i tre måneder ad gangen uden min forældre, og der havde han frit spil med mig. Så jeg er jo hans kæreste, kan man sige, siger han og fortsætter:

- Han voldtager mig ikke, men det er en form for petting hele tiden. Det er ligesom, jeg kommer i en rus. Det var sex blandet med frygt.

- Jeg ved ikke, hvad der sker med mig, udover jeg bliver god til at holde på hemmeligheder. Jeg blev seksualiseret uden at vide, hvad jeg skulle bruge til, siger Jacob om dengang, han blot var otte år.

Tavse forældre

I dokumentaren fortæller Haugaard, at han gik til sin mor for at fortælle om det, han blev udsat for, men at moren, som døde i 2015, ’ikke ville høre på det.

I stedet var årene efter præget af en trang til at flygte ud i en rus.

- Jeg var helt vild med at forsvinde ud i galakserne eller ud i tågerne. Jeg ville gerne væk, fortæller han i dokumentaren.

Jacob Haugaard fortæller også, at han mange år senere konfronterede sin krænker med det, han var blevet udsat for.

- Jeg har tit tænkt på at slå ham ihjel. Det var et under, jeg ikke gjorde noget, siger han.

Dokumentaren kan ses på TV 2 Charlie tirsdag aften 20:45. Den kan også findes på TV 2 Play.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Jacob Haugaard.