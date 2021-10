Havde forhold til Jens Gaardbo

Annette Heicks liv har været alt andet end kedeligt.

Det gør hun klart i sin selvbiografi 'Datteren', der kommer helt tæt på al det, der har gjort hende til den kvinde, hun er den dag i dag.

En af historierne, der i den grad har givet genlyd, er hendes udlægning af forholdet til den tidligere tv-vært Jens Gaardbo.

I sin bog fortæller Annette Heick om, at hun som 23-årig startede et forhold til den 15 år ældre mand, der netop var blevet skilt.

De to mødtes til en fest i mediehuset Aller, hvor Annette arbejdede som journalist på Se og Hør. Ifølge Annette talte de to sammen, og han roste hendes serie med bodypaint-billeder, som var udkommet i magasinet M.

Angiveligt skulle Jens Gaardbo have sagt: 'Det er det mest erotiske billede, jeg nogensinde har set'. Bagefter festen aftalte de to angiveligt at ses, og det blev ifølge Annette Heick til flere stævnemøder.

'Vores stævnemøder fortsatte på mærkelige tidspunkter. Vi spiste morgenmad sammen eller sås sent efter en forestilling. Det var svært at få et egentligt forhold ud af det med to så travle mennesker. Og så var der jo hele den balletdans, vi foretog for ikke at blive afsløret', lyder det i bogen.

Sangeren fortæller også i bogen, at forholdet ebbede naturligt ud, fordi de to havde travlt.

Var aldrig kærester

Ekstra Bladet har talt med Annette Heick, der fortæller, at de to aldrig nåede at kalde sig kærester. Men hun anslår, at de nåede at være på omkring 20 dates i løbet af en periode på et par måneder.

I dag er det kun med positive minder, at nu 49-årige Heick husker tilbage på perioden.

- Det var ganske kort, og det blev aldrig fuldbyrdet - eller hvad man skal kalde det, siger hun.

- Det er egentlig ærgerligt, for vi havde mange af de samme interesser, og vi var enormt gode til at tale sammen, fortæller hun videre.

- Jeg kender ham kun som et utroligt dejligt menneske. Varm, charmerende og altid snakkesalig, siger Annette Heick i dag om den nu fyrede tv-vært. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

På plads med komplimenter

Kommentaren om de erotiske billeder var helt på sin plads, mener Annette Heick.

- Jeg var sgu blevet rimelig skuffet, hvis jeg ikke havde høstet komplimenter på den baggrund, for det var jo nogle fede billeder, griner hun.

Tiden i dag er en anden - blandt andet efter to bølger af MeToo-sager. Men i Annette Heicks øjne er den slags kommentarer også stadig helt inden for rammen af, hvad man kan tillade sig.

- Hvorfor skulle man ikke kunne få komplimenter for det? Det var jo flotte billeder. Det synes jeg da godt, at man kan, siger hun og understreger, at hun heller ikke har ændret syn på forholdet eller Jens Gaardbo, efter han blev fyret fra TV 2 som følge af en undersøgelse om sexisme på tv-stationen.

- På ingen måde. Jeg har kun et godt indtryk af ham. Man skal også bare lige huske, at spillet mellem kønnene er pragtfuldt, og det skal vi ikke lade gå fløjten på et MeToo-bål. Jeg er vældig aktivistisk i forhold til det feministiske i det, og jeg sidder lige nu med 'Argumenter imod kvinder', som er en moderne, feministisk bog, ved siden af mig. Men vi må altså ikke glemme spillet mellem mænd og kvinder, for jeg synes stadig, dét er utrolig lækkert.

Annette Heick understreger, at andre kvinders oplevelser ikke er hverken falske eller forkerte, bare fordi hun kun har et positivt syn på den tidligere tv-vært.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jens Gaardbo, der understreger, at han ingen kommentarer har til udlægningen af forholdet til Annette Heick.

'Datteren' udkommer på Gyldendals forlag fredag.