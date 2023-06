Havde ikke givet samtykke: DR-profil irriteret over covergirl-forside

Anna Lin beskylder i et Instagram-opslag ugemagasinet Femina for ikke at have bedt om hendes endelige samtykke til at placere hende på forsiden af publikationen. Mediechef beklager

DR-profilen Anna Lin kan formentlig vælge og vrage mellem magasiner, der gerne vil have den tidligere 'Kender du typen'-ankerkvinde på forsiden.

Indtil videre har hun bare ikke ønsket at stille op som såkaldt covergirl, for med hendes egne ord skulle det 'gemmes til det hele rigtige øjeblik'.

Alligevel kunne Anna Lin, 26, i seneste udgave af Femina, der udkom torsdag, se sig selv på fortiden.

Det er hun nu irriteret over.

Derfor har tv-personligheden skrevet et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun harcelerer over, at Femina har placeret hende helt i front, uden at hun med egne ord har givet sit endelige samtykke til det.

'Min første forside på et magasin er noget, jeg havde glædet mig til. Det skulle være fordi, jeg havde noget vigtigt at sige og ikke bare, hvad jeg skal lave i min sommerferie. Jeg har takket nej til andre forsider, da oplevelsen skulle gemmes til det helt rigtige øjeblik', skriver Anna Lin og fortsætter:

'Da jeg sagde ja til at være med i den her hyggeartikel om mine og tre andre kvinders sommerplaner, blev der snakket om ‘forsidebud’, men fra dét til at ende som covergirl uden mit samtykke er der langt', lyder det.

'Du er topsej'

Men ikke nok med det. Anna Lin skriver således videre:

'Vi havde aftalt jeg skulle styles i genbrugstøj, og det er tøjet på forsiden også, men inde i bladet kan jeg se mig selv i tøj fra Zara. Et mærke, jeg selv har boycottet for mange år siden og på ingen måder kan stå inde for at være reklamesøjle for.

'Der er nok ikke nogen andre end mig, der tænker over det her. Men det er stadig mig, der lige nu har følelsen af at være blevet brugt til at sælge tøj og blade på en præmis, som jeg ikke har været informeret omkring. Jeg har snakket med Femina, og de beklager fejlen'.

Men Femina undskylder gerne igen i plenum, så alle kan se det. Derfor har mediechef hos Aller, Camilla Kjems, skrevet endnu en beklagelse under Anna Lins opslag:

'Kære Anna. Endnu engang, så beklager vi virkelig, at du ikke føler dig ordentligt orienteret. Det vil vi selvfølgelig tage med os. Da du i sin tid sagde ja til at skyde nogle flotte forsidebud, var vi ovenud lykkelige, da vi synes, at du er så topsej og ikke mindst stråler du i det flotteste genbrugstøj. Vi håber, at du bliver gladere for forsiden, da vi synes, at du er en kæmpe inspiration', skriver Camilla Kjems.

Camilla Kjems fortæller til Ekstra Bladet, at hun ikke har yderligere kommentarer ud over det, hun har skrevet på Instagram.

Anna Lin er i skrivende stund ikke vendt retur på vores henvendelse.