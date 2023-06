- Havde jeg fået den i hovedet, havde jeg ikke overlevet

Ulrich Thomsen fortæller i programmet All Exclusive om en episode, der var meget tæt på at koste ham livet, da han var midt i 20'erne

Ulrich Thomsen fortæller om en episode, der var meget tæt på at koste ham livet, da han var midt i 20'erne

I programmet All Exclusive inviterer Casper Christensen og Mikael Berthelsen på skift en række kendte danske personligheder ned til ekstravgante omgivelser i en luksuriøs villa i Portugal.

Her er konceptet at komme ind under huden på de kendte danskere og lære dem endnu bedre at kende.

I det kommende afsnit af All Exclusive får Casper Christensen og Mikael Berthelsen besøg af skuespilleren Ulrich Thomsen.

Under en samtale mellem de tre kommer snakken ind på det karakteristiske ar, som Ulrich Thomsen har over sit højre øje.

- 'Det er en skade, en støvsuger der sprang i luften. Det er ikke en rynke. Det er et ar', fortæller Ulrich Thomsen, hvortil Casper Christensen reagerer med et overraskende 'what!?'

Ulrich Thomsen fortæller, at da han var i midten af 20'erne, inden karrieren som skuespiller begyndte at tage fart, blandt andet arbejdede for ISS, der er en af verdens førende udbydere af såkaldte facility services.

Her kom i kontakt med en speciel støvsuger, der bruges til at suge vand. Pludseligt sprang støvsugeren i luften og var meget tæt på at koste skuespilleren livet.

Se Ulrich Thomsen forklare detaljeret om den dramatiske episode i klippet øverst i artiklen.

Ulrich Thomsen (Nr. 2 fra højre) under indspilningen til filmen Blinkende Lygter fra 2000. Foto: Rolf Konow

Gloværdig karriere

Ulrich Thomsen er en af danmarks mest populære skuespillere og har haft et utal af store roller i både danske og udenlandske film.

Han fik sit store gennembrud i Thomas Vinterbergs prisvindende dogmefilm 'Festen' fra 1998.

Herudover har han blandt andet spillet fremtrædende roller i populære danske film som Blinkende Lygter, Adams Æbler og Arven.

Ulrich Thomsen har også skabt sig en gloværdig karriere i udlandet, hvor han blandt andet har medvirket i enorme produktioner som Banshee, Hitman, Kingdom of Heaven og James Bond.

All Exclusive-programmet med Ulrich Thomsen markerer det ottende ud af i alt 12 programmer i serien, der formodes at vende tilbage på den anden side af sommerferien.

