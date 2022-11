Havde skjult talent: - Han var enormt dedikeret

Stig Hoffmeyer døde fredag på et hospice. Det oplyste skuespillerens familie til Ritzau lørdag.

Men selvom skuespilleren, der nåede at blive 82 år, havde et hav af roller på skærmen og på teaterscener, så er det måske noget andet, du kender ham for.

For skulle du være en af dem, der har svært ved at genkende Stig Hoffmeyers ansigt, så har du måske lettere ved at genkende hans stemme.

Han nåede i løbet af sin karriere at lægge stemme til at hav af forskellige tegnefilmsfigurer.

Han gav blandt andet liv til Scar i 'Løvernes Konge' og Frollo i 'Klokkeren fra Notre Dame'. Ligesom han også var den danske stemme bag professor Snape i 'Harry Potter'-filmene.

Stig Hoffmeyer har lagt stemme til nogle ikoniske skurkeroller. Foto: Per Folkve/Polfoto

Tydeligt rørt

Kollegaen Lars Thiesgaard, der også er skuespiller og kendt for særligt sit stemmeskuespil, har arbejdet sammen med Stig Hoffmeyer et utal af gange, ligesom han også har instrueret ham.

Og det er en tydeligt rørt Lars Thiesgaard, Ekstra Bladet fanger på telefonen.

- Jeg blev utroligt ked af det, da jeg læste det. Familien har skærmet det lidt af, så jeg var faktisk ikke klar over, at han var syg. Men jeg fyldes også med en kæmpe glæde og taknemmelighed over de mange gode timer, for han var enormt dedikeret, når han var i studiet. Han var meget interesseret i at få alle nuancerne med. Og vi havde et fantastisk samarbejde, og jeg vil savne ham rigtig meget.

På skærmen lagde Stig Hoffmeyer krop til den onde Niels Reinhardt i 'Forbrydelsen 3'. Foto: Tine Harden /DR

Eminente skurkeroller

Som skuespiller hæfter Lars Thiesgaard sig ved, at Stig Hoffmeyer havde en evne til at formidle sine figurers budskab på en helt særlig måde.

- Han havde en livskraft i sin stemme, den var meget levende. Han lavede Scar så godt, at Disney godkendte ham og skrev og spurgte, om han talte flere sprog, for de syntes, han var suveræn.

- Det er jo skurkeroller, hvor han skal finde nogle usympatiske træk frem. Men han formår at forklare figuren. Scar er jo jaloux og misundelig, og det er de menneskelige følelser, Stig formidlede så flot. På samme måde med Frollo, der er så besat af Esmaralda, at han vil brænde hende på bålet. Han ender med at lave dem så godt, at vi forstår dem.

Som nævnt spillede Stig Hoffmeyer skurk som Scar, som Frollo og en mystisk professor Snape, ligesom han også var den morderiske butler i 'Forbrydelsen 3'.

Og Lars Thiesgaard har et bud på, hvorfor Stig Hoffmeyer fungerede så godt i skurkeroller.

- Jeg tror, man kan tale om mod-casting. På samme måde som når man caster sjove Ulf Pilgaard som morder i 'Nattevagten'. For Stig var det sødeste menneske, og når en som ham skal spille det modsatte, så bliver det mere fængslende.

Hyldet af instruktør

I 1995 havde instruktøren Martin Schmidt premiere på sin gyserfilm 'Sidste Time'.

Her spillede Stig Hoffmeyer skurken Gerluf Løvholm, og en efter en måtte navne som Tomas Villum Jensen, Laura Drasbæk, Ken Vedsegaard og Karl Bille lade livet på en aflåst, mennesketom skole.

Instruktøren bag filmen fortæller til Ekstra Bladet, at Stig Hoffmeyer var en stor kapacitet.

- Han var så dejlig at arbejde med. Det var en kæmpestor fornøjelse, og det var kun ærgerligt, at jeg ikke har fået brugt ham i nogle af mine ting efterfølgende. Han var virkelig en super skuespiller at arbejde sammen med.

- Han er jo ikke en af de skuespillere, som har været superkendte, men han har været en enorm drivkraft på film og teater, og jeg syntes, han ville passe godt som skurk.

Martin Schmidt mindes særligt, at Stig Hoffmeyer trods sin store erfaring ikke lod sig mærke af, at han skulle instrueres af en relativt uprøvet instruktør.

- Han omfavnede rollen og var enormt frisk på at lade mig, som ung debutant, arbejde med professionelle skuespillere. Han åbnede sig fuldstændigt for mine kommentarer og lod mig instruere det bedste, jeg kunne. Han var enormt smidig at arbejde sammen med, hvilket ikke kan siges om alle skuespillere, siger han og slutter:

- Jeg tror, han udnyttede, at han måske ikke blev genkendt så meget. Han udviklede og forfinede sit talent, så når han lånte sin stemme ud, så gjorde han det ypperste ud af det og gjorde sin optræden minmdeværdig.

