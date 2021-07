Headhuntet til fitness-fup: Skulle 'smile og se godt ud'

Lenus: - Langt de fleste har en uddannelse

Ekstra Bladet har været i kontakt med CEO i Lenus, Betram Thorslund. I en mail svarer han på, hvorfor de kontakter personer på Instagram eller lignende, som ikke har nogen relevant uddannelse inden for coaching.

'Vi markedsfører vores digitale platform målrettet profiler relateret til træning, kost og sundhed. Langt de fleste coaches og trænere har en kost- eller en træningsrelateret uddannelse, men nogle er også autodidakte på nogle områder, da det også er meget forskelligt, hvad der coaches i.'

'Vi bestræber os på, at coaches har de bedste forudsætninger for at hjælpe flest mulige mennesker med at få en bedre sundhed. Vi stiller det digitale værktøj til rådighed for coaches og deres eventuelle teams, som kan benytte sig af det til udvikling af kost og træningsplanlægning - selve planlægningen og kommunikationen er Lenus ikke inde over.'

'Vi tror på at relevante uddannelser kan være med til at løfte niveauet. Der findes, os bekendt, ingen specifikke uddannelser i online coaching, hvorfor vi, som også nævnt i forbindelse med vores nylige investeringsrunde, har rejst penge til bl.a. at bygge en skole for online coaching i samarbejde med et etableret uddannelsescenter', skriver Betram Thorslund i en mail til Ekstra Bladet.