Heftig lønforhøjelse: Ikke tilfredsstillende

Den rutinerede hitmager Anne Linnets løn steg i 2021 med 24 procent til 3.374.264 kroner.

Det svarer til en månedsløn på godt 280.000 kroner, hvis alle pengene er gået til hende selv. Det viser det netop offentliggjort regnskab fra Linnet Songs ApS.

Den heftige lønforhøjelse kommer efter et år, hvor selskabets samlede omsætning stiger til 2,75 millioner kroner i 2021 fra 1,86 millioner kroner i 2020.

Omsætningen dækker dermed langtfra lønudbetalingen til selskabets eneste medarbejder, og tallene på bundlinjen ender i rødt med et samlet underskud på 521.203 kroner, hvilket er en anelse mindre end i 2020.

Egenkapital daler fra 1,2 millioner kroner til 393.783 kroner, og selskabets bestyrelse, som ud over Anne Linnet også består af hendes to sønner Marcus Linnet og Xander Linnet, konkluderer, at regnskabet er 'ikke-tilfredsstillende'.

Det ligger Anne Linnet dog næppe søvnløs over, og efter et par magre corona-år, forventes et 'betydeligt positivt resultat' for 2022.

Det skyldes blandt andet, at de stille øjeblikke under corona er blevet brugt på investeringer i fremtiden.

Linnets livsværk med 50 nyindspillede sange udgives til efteråret, ligesom der også kommer en udgivelse i forbindelse med DR-satsningen 'Min Sang til Danmark'. Sangerinden giver også flere koncerter i løbet af sommeren, og sidst på året står den på julekoncerter.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Anne Linnet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De seneste år har de danske musikstjerner for alvor formået at gøre sig gældende i det store udland, og det kan ses på deres bankbøger. Se her, hvilke stjerner, der blander sig på den internationale topliste.