Heick mindes afdøde Rock Nalle: - Jeg fik tårer i øjnene

Musikeren og hans kone Hilda brød igennem stort set samtidig med Rock Nalle i de glade 60'ere, og de har optrådt med ham flere gange - senest for få år siden på Gran Canaria. Keld blev meget rørt, da Nalle selv bad ham om at skrive forord til en biografi i 2010

- Er Rock Nalle død? Nårh. Det havde jeg faktisk ikke hørt. Det er jeg virkelig ked af at høre.

Sådan lyder det fra Hilda Heick, som lyder særdeles bedrøvet i røret, da Ekstra Bladet ringer for at få en reaktion på Rock Nalles død i en alder af 79.

- Vi har senest været sammen med Rock Nalle lige omkring det tidspunkt, hvor coronaen brød ud. Han var et dejligt menneske. En sød, sød mand - det var han virkelig. Han var blevet gammel som os andre, men fornemmelsen for rock sad helt inde under huden på ham. Det swingede, siger en bedrøvet Hilda Heick, inden hun kalder på sin Keld, som kommer ind ude fra vejen.

Blev så glad

Heller ikke han havde hørt om dødsfaldet:

- Nå, det var da trist at høre, siger Keld Heick, som tidligere blandt andet har skrevet forord i en biografi om Rock Nalle med titlen 'Nalle - et liv ad omveje'.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Senest vi så ham var på Gran Canaria for et par år siden, hvor han bad mig spille guitar for sig under en optræden, husker Keld Heick, der er ked af Rock Nalles død. Foto: Henning Hjorth

- Jeg blev så glad, da han ringede og sagde: 'Jeg vil så gerne have, at det er dig, der skriver forordene'. Jeg fik tårer i øjnene. Ej, hvor var det sødt af ham. Det ville jeg rigtig gerne, siger Keld Heick.

- Vi brød i gennem nogenlunde samtidig med ham. Jeg kan huske, da han lavede 'In The Midnight Hour' i 1966, hvor jeg tænkte: 'Hold da op, hvor er han god!'. Og da vi havde ham med for nogle år siden i 'Top Charlie', var han stadig forrygende god. Han rockede! Det kom fra hjertet, når han sang. Han har altid haft en høj stjerne hos mig, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Det var godt, han kom ud af sit misbrug, siger Keld Heick med reference til Rock Nalles lange nedtur, hvor han endte som narkoman, der hang ud på Odense Banegård. En nedtur, han kom ud af i 1996, hvorefter han vendte tilbage til musikken. Foto: Jørgen Sperling

En dejlig bamse

Keld Heick kalder i lighed med Hilda Rock Nalle for et fantastisk menneske:

Annonce:

- En sød og dejlig bamse, som altid var hyggelig at være sammen med. Vi har mange gode minder med ham. Men vi må sige, at han skrantede de seneste år. Man kunne godt mærke, han ikke var helt rask, og at han ikke længere havde de samme kræfter, siger Keld Heick.