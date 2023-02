Heickerne klædt på til Copenhell

Heickerne kan en hel del mere end ’gå hånd i hånd gennem livet’. Skal man tro deres udseende og optræden torsdag aften i ’Aftenshowet’, så er de også klar til Copenhell.

I forbindelse med ’Danmarks Indsamling’ havde DR1 fået den folkekære dansktopduo til at optræde med Volbeats ’For evigt’, og det vakte jubel ikke bare i tv-studiet, men også hjemme i stuerne, for det var en uforglemmelig optræden.

– Haha. Ja. Vi fik virkelig ’For evigt’ ind under huden under håndbold-VM, så da vi blev spurgt om at lave en optræden som denne, var vi ikke i tvivl om, hvad vi skulle vælge, forklarer Hilda og tilføjer, at hun syntes, at det var alletiders.

– Vi har selvfølgelig fået lov af Michael Poulsen fra Volbeat til at bruge nummeret, siger Keld og tilføjer, at Volbeat-frontmanden, som han i øvrigt kender som en flink fyr fra branchen, nok har grinet godt i skægget, da han blev spurgt, om Heickerne måtte spille Volbeat-musik.

–Vi ringede til vores pladeproducer igennem 30 år, Torben Lysholm, og fik ham til at lave en ’back track’ til os, så vi kunne få lidt mere gang i den – end bare Keld på en guitar, og det gjorde han så. Torben er gammel heavy-rocker, så i rigtigt mange år, mens han stadig selv var aktiv musiker, skulle det være en hemmelighed, at han producerede for os. Det passede ligesom ikke til hans image, griner Hilda.

Glædede sig

Parret fortæller, at det havde glæde sig vildt til at få rockuniformen på og aflevere nummeret.

– Det var lige ved at gå galt. Keld har haft en heftig forkølelse, så vi var bange for, at hans stemme ikke kunne holde. Og jeg kan mærke, at han har smittet mig, så min stemme var også lidt usikker på grund af en fremadskridende forkølelse.

Heickerne har trods deres 76 år intet problem med at hoppe ind i et nyt og meget anderledes univers. Faktisk morede de sig kosteligt over imageforvandlingen.

Du kan se parrets optræden her.

