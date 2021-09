Helbredet skranter: Føler han er ved at dø

Karsten Ree frygter for sit helbred

Den danske milliardær Karsten Rees helbred skranter.

Det fortæller hans kone, Janni Ree, da Ekstra Bladet møder hende og ægtemanden på den røde løber til gallapremiere på den nye James Bond-film, 'No Time To Die'.

- Han har lige sagt til de andre, at han er ved at dø, siger Janni Ree.

Den kommentar skaber dog en smule forundring hos Janni Rees ægtemand

- Har jeg sagt det?, spørger 76-årige Ree.

- Det har du sagt til alle de andre, svarer hun.

Altid til lægen

Hverken Janni eller Karsten Ree er klar over, præcis hvad det er, som gør, at han føler sådan.

- Han føler, han taber sig, og at han ikke kan tage på. Det er kommet her på det sidste, men nu skal han ind og se James Bond og have en god aften, siger Janni Ree.

- Har du været ved lægen?

- Han skal først til tjek til januar, svarer Janni Ree.

- Jeg er altid ved lægen. Jeg er meget på sygehuset, tilføjer Karsten Ree og fortsætter:

- Jeg har jo det der blære-ballade, og jeg haft en blodprop. Jeg har haft lidt, jeg har sloges med gennem tiden.

Man ældes

- Hvordan har du det med, at han går og siger det (at han er ved at dø, red.), Janni?

- Det bliver jeg da ked af, men hvad kan jeg gøre andet end at fodre ham op, og tage ham med til James Bond, og gøre nogle gode ting for dig skat, siger Janni Ree henvendt til sin mand.

- Ja, gin og tonic serverede du for mig lige før, tilføjer Karsten Ree.

- Du ved ikke konkret, hvad det er, der gør, at du går og taber dig, Karsten?

- Nej, men han har jo været syg og går til tjek, siger Janni Ree, inden hendes mand afbryder hende:

- Jeg har meget godt, men jeg kan ikke forstå det andet. Det er sgu da, fordi man ældes lige så stille. Fra 75 og op til 80 - enten dør man, eller også hører man til de få, der bliver 90, men det tror jeg sgu ikke er så sjovt i virkeligheden.

