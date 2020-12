Hele Danmarks Pjerrot er død

Ib Groth Rasmussen, der af de fleste er kendt som Pjerrot, er gået bort i en alder af 77 år.

Det oplyser familien på den kendte entertainers Facebook-side. Over for Ekstra Bladet bekræfter hans søn, Bo Groth Rasmussen, dødsfaldet.

'Vores Oldefar, Morfar, Farfar, og far er stille sovet ind her på månedagen,' lyder det fra familien i opslaget.

'Man kunne sætte mange titler på vores far. Han startede som Illusionisten Ricco, blev dekoratør, reklamemand, gøgler, tryllekunstner, julemand, Unicef-ambassadør, Cirkus Arenas og Bakkens - ja, hele Danmarks Pjerrot. Håber I vil mindes ham et øjeblik og tænke på hvor I mødte ham på jeres vej,' lyder det videre.

I opslaget oplyser familien ligeledes, at Ib Groth Rasmussen vil blive bisat i Helsingør med den nærmeste familie til stede.

'Det gik stærkt'

Til Ekstra Bladet fortæller sønnen, Bo Groth Rasmussen, at faderen gik bort i natten til mandag efter et kræftforløb.

Sønnen fortæller, at Ib Groth Rasmussen led af prostatakræft, der havde spredt sig.

- Han har levet med det i nogle år, og de sidste 14 dage er det gået stærkt. Han har været indlagt rundt omkring, fortæller en tydeligt påvirket Bo Groth Rasmussen.

- Det er aldrig rart at se sin far sådan. Han var begyndt at tale engelsk, fordi han troede, han var i Canada. Han havde ikke styr på, hvor han var, så på den måde var det godt, han fik fred, men det er jo aldrig sjovt at miste sin far. Det er meget, meget trist, siger han.

Bo Groth Rasmussen fortæller, at den ikoniske rolle som Pjerrot fyldte faderen med stolthed til det sidste.

- Han var min far, men han var hele Danmarks Pjerrot. Han elskede den hvide uniform. Jeg havde en far, der gik rundt med læbestift hele tiden, og som var børnenes ven. Han elskede den rolle 100 procent, siger han.

Sønnen fortæller, at han sidst så sin far i lørdags, da han besøgte ham på hospicet Poppelgården, hvor han tilbragte sin sidste tid.

- Jeg fik holdt ham i hånden, fortæller sønnen, der afviser, at faderen var smittet med covid-19.

Ib Groth Rasmussen var elsket blandt landets børn. Her ses han sammen med Tina Christiansen som Columbine og Rune Elers som Harlekin inden Bakkens åbning i 1996. Foto: Ole Buntzen

Førende Pjerrot

Ib Groth Rasmussen har været kendt som Pjerrot, siden han tilbage i 1984 overtog tjansen som den ikoniske klovn på Bakken efter Enrico Lunds død og for første gang iførte sig det ikoniske, hvide kostume med de dertilhørende røde læber.

Ib Groth Rasmussen var kun ti år gammel, da han første gang underholdt Bakkens gæster som klovnen Ricco på Kramers Varieté.

Sammen med sin lillesøster rejste han siden rundt som tryllekunstner med børnecirkusset Dan, der i sommerferierne optrådte ved byfester og markeder. Inden han blev Pjerrot på Bakken, var han først dekoratør og beskæftigede sig også med reklame.

Her ses Ib Groth Rasmussen for år tilbage. Foto: Erik Petersen

De fleste kender dog Ib Groth Rasmussen for rollen som Pjerrot. Gennem 14 sæsoner - fra 1984 og frem til 1998 - var han Pjerrot på Bakken og turnerede uden for sæsonen med Cirkus Arena i Grønland. Senere blev han i 1997 fast knyttet til Cirkus Arena, hvor han ligeledes optrådte som klovnen Pjerrot i den ikoniske hvide hat.

Indtil han gik på pension i 2018, turnerede Ib Groth Rasmussen med Cirkus Arena.

Desuden har Ib Groth Rasmussen optrådt i tv-shows, blandt andet på den daværende Børnekanalen. I 1990 modtog han Bakkens Oscar for sin rolle som Pjerrot.

Ifølge familien var Ib Groth Rasmussen kendt som 'hele Danmarks Pjerrot'. Foto: Jesper Stormly Hansen

Ib Groth Rasmussen efterlader sig to børn samt en række børnebørn og oldebørn.