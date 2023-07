Helena Christensen i dyb sorg

Helena Christensen gennemgår lige nu en stor sorg.

I et langt og rørende opslag på Instagram fortæller den 54-årige supermodel nemlig sin million følgere, at hun har mistet sin far, Flemming Christensen.

Her deler hun samtidig en lang række billeder af gode stunder, hun har haft sammen med sin far igennem årene.

'Der er ingen måde, hvorpå det kan beskrives med ord alene, hvilken venlig, omsorgsfuld, sød, ydmyg og smuk mand og far du var, og der er ikke tid nok her i livet til at takke dig for alt, du har givet os', skriver modellen i opslaget og fortsætter:

'Du var et lysende eksempel på den fineste søn, mand, far og dybt elsket og tilbedt af alle, der kendte dig. Du bevægede dig gennem livet på din rolige, seje måde med ét hovedformål, at tage dig af dine tre piger, mor, Anita og jeg. Du indpodede os en følelse af ro, af at føle os trygge og fyldte os med så meget kærlighed, visdom, latter - og mere end noget andet - vidunderlige minder, der bliver ved med at komme tilbage til mig', lyder det videre i opslaget.

I opslaget fortæller hun samtidig, at hun og faren har mange gode minder sammen. Blandt andet nød de at høre blandt andre Elvis, U2 og Depeche Mode, når de var sammen.

Stopper aldrig med at vinke

Helena Christensen skriver videre, at hun altid kunne regne med sin far, der ifølge modellen kæmpede for at blive sammen med sin familie til det sidste.

'Du var der altid, altid smilende, lavede altid de bedste vittigheder, vinkede altid farvel, indtil du ikke kunne se mig mere, selvom det betød at vinke i meget lang tid. Jeg indser nu, at du i disse mange sidste år af dit liv viste din sande styrke, og kæmpede for at blive hos din elskede familie så længe som muligt uden at ville forlade os. Du vil altid være hos os, far og jeg vil blive ved med at vinke, altid', lyder det.

Under opslaget vælter det ind med kondolencer fra nær og fjern.

'Så trist at høre. Sender de bedste tanker', lyder det for eksempel fra modeekspert Uffe Buchard.

Også den kendte skuespiller Kate Hudson har sendt Helena Christensen en kærlig hilsen, ligesom en lang række andre af Helena Christensens kolleger fra ind- og udland følger trop.

Flemming Christensen efterlader sig foruden Helena Christensen datteren Anita og sin hustru Elsa.