Helene fra Odense bor i Dubai: Bliv væk!

Helene Hüttmann har overholdt de meget skrappe restriktioner i Dubai siden marts. Nu, hvor landet endelig er ved at åbne op igen, kommer turisterne rendende

De høres overalt.

På hver eneste café, restaurant og lounge runger den høje latter, mens der skåles i øl.

Der er ingen tvivl om, at turisterne har indtaget Dubai, mens coronavirussen raser overalt i verden.

Og selvom Dubai havde styr på deres smitteantal, og det gik den rigtige vej, er smitten nu igen på vej op.

For Helene Hüttmann, der siden marts har gjort alt, hvad hun kan, for at overholde restriktionerne i det land, hun kalder sit hjem, er det ikke bare lidt, men voldsomt irriterende.

Helene opfordrer turisterne til at holde sig væk. Foto: Jonas Olufson

Stor stigning i smittede

Det fortæller hun til Ekstra Bladet, da vi møder hende på en café i landet, mens nabobordet skåler og klinger fyldte ølglas.

- Siden første uge i december har vi haft 1,8 millioner på ugentlig basis fra England, siger hun med et smil, men erkender, at det nok er et cirkatal.

Den 28-årige kvinde fra Odense har de sidste tre år boet i Dubai, hvor hun arbejder i sin egen salon og som personlig træner for nogle af landets rigeste og royale.

Under pandemien har Helene efterlevet meget strenge restriktioner for at sikre, at coronavirussen ikke spredte sig i landet.

Nu, når tallene stiger, sidder hun tilbage med en følelse af afmagt mod dem, der vælger at tage hertil, selvom myndighederne anbefaler, at de bliver i deres eget land.

Smittetal i Dubai I december lå smittetallene stabilt på omkring de 1000 hver dag. I januar er det steget til over 3200 tusinde om dagen. (Kilde: Johns Hopkins University) Vis mere Luk

- Det er fuldstændig sindssygt, hvor mange der er. Jeg tænker, at alt det, som vi har levet under i næsten et år, bare bliver ødelagt, fordi der lige kommer en ordentlig røvfuld turister, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg er ikke sur, men de ødelægger vores statistikker. Jeg lever mit normale liv. For mig gør det ikke så meget. Men hvis jeg så skal ud, så skal jeg til at være forsigtig, fordi restauranterne er fyldt med turister, der ikke lever under de samme restriktioner.

I Dubai er prisen for ikke at overholde sin karantæne ved smitte på 100.000 danske kroner.

Med den slags beløb hængende over hovedet er det derfor ikke mærkeligt, at man som borger tænker sig ekstra godt om.

Coronabøder i Dubai I Dubai tager man absolut ikke let på, hvis de lokale bryder restriktionerne og retninglinjerne. Det koster 100.000 danske kroner, hvis man bryder følgende: At nægte indlæggelse, behandling eller undersøgelser, der er påkrævet af myndighederne.

For ikke at holde sig inde under hjemmekarantæne

For ikke at overholde karantæne instrukser i private karantæne-faciliteter. (Kilde: Gulfnews.com, der har citeret det statslige nyhedsbureau WAM)

Gælder ikke for turisterne

Problemet er bare, at det ikke er det samme for turisterne.

- At jeg går ud og hygger mig med mine venner, det er noget, jeg kan, fordi jeg har overholdt restriktionerne, og det har danskerne bare ikke. Vi var helt nede med vores smittetal, men nu er de steget igen.

- Hvorfor er det, at du tænker, du gerne må feste?

- Jamen når jeg fester, er det, fordi jeg har efterlevet de restriktioner, som vi har i landet, og det er noget, der er gjort forsvarligt. Derfor kan jeg godt gøre det. Men alle turister, der kommer her, efterlever jo ikke de restriktioner, som vi har i Dubai. De gælder ikke for dem.

Kontaktet af mange danskere Helene, der stadig har mange danske følgere på sine sociale medier, har selv mærket, hvordan efterspørgslen fra danskerne om at komme til landet, har været stor. - For en måneds tids siden var der rigtig mange, der lige pludselig skrev til mig. Om de måtte komme, og om jeg ville vise dem rundt i Dubai. Jeg fik over 100 beskeder. Så jeg måtte lave en story, hvor jeg svarede: ’Det kan godt være, vi lever et mere frit liv hernede, men det er der en årsag til’. Hun kan sagtens sætte sig ind i, at det gode vejr lokker, men folk ødelægger det altså for dem, der rent faktisk lever deres liv i landet. - På den måde føler jeg, at der er en grund til, at vi er, hvor vi er, og så kan jeg godt forstå, at folk gerne vil herned til os, men det synes jeg ikke, de skal. Vis mere Luk

Helene rejser ikke nu og har ikke selv været ude at rejse, siden hun i december tog en tur til Maldiverne, hvor der ikke var restriktioner mellem landene. Men hun vil dog ikke sige nej til at tage en tur ud i verden, hvis restriktionerne i Dubai tillader det.

- Jeg elsker at rejse. Normalt rejser jeg hver anden måned, men det kan jeg ikke lige nu, men hvis der er åbent, og alt er godt, så tager jeg afsted.

Der er ingen tvivl om, at Helene vil holde sit liv så normalt som muligt. Det kan hun ikke, hvis smittetallene stiger. Foto: Jonas Olufson

Flere danske influencere har været i vælten for at tage turen til Dubai.

