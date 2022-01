Hella Joof opereret

Filminstruktør Hella Joof har været under kniven hos Søernes Privathospital i København, hvor hun har fået fjernet et af sine særlige kendetegn: en lille bule i panden.

Det fortæller hun i en story på Instagram.

Bulen har hun haft hele sit liv, men nu var det tid til at få den fjernet, lyder det.

Det er hendes egen læge, som har henvist hende til at få bulen fjernet.

Bulen plejede at sidde i venstre side af Helle Joofs pande. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg har haft et supergodt forhold til min bule. Jeg velsigner alle de år, jeg har haft med bulen, og den har lært mig meget. Men vi havde udspillet vores rolle i forhold til hinanden, og nu skal jeg bare have en glat pande, siger hun.

Efter operationen har Hella Joof fået et stort plaster på sin pande, så hun ved endnu ikke, hvordan hun vil se ud uden bulen.

Men selv om bulen nu er fjernet, har hun ikke sagt endegyldigt farvel til den.

Hun har nemlig fået noget af bulen i form af 'bulevæv' med hjem fra hospitalet i et lille glas, som hun opbevarer i fryseren.

'Det skal nok gå'

Tidligere har Hella Joof fastslået, at bulen var noget, hun skulle leve med. Sidste år delte hun et billede af sig selv som barn på Instagram, hvor hun skrev, at 'bulen ikke gik nogen steder'.

'Kære Pigebarn. Det skal nok gå. Du vil møde gode mennesker og finde kærlighed, og du får et dejligt barn. Bulen i panden slipper du dog ikke af med. Men pyt. God tur,' skrev hun dengang.

Siden har noget dog ændret sig. Det giver Hella Joof dog ikke umiddelbart nogen forklaring på. Men hun siger nu, at det er helt i orden at få sin bule fjernet, hvis man ikke er glad for den.

'Alle jer derude med buler: Behold dem, og elsk dem. Det er den ene mulighed. Men hvis I ikke er glade for bulerne, så it's not a crime at få dem fjernet,' siger hun i sin story på Instagram.